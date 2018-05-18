Путин подписал указ о составе второго правительства Медведева

Сочи, Краснодарский край, 18 мая 2018, 17:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении новых министров второго правительства Дмитрия Медведева и вице-премьеров России. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, сегодня состоялась рабочая встреча председателя правительства Дмитрия Медведева с российским лидером. На этой встрече Медведев представил президенту кандидатов на посты министров в своем втором правительстве, а также ранее озвученных кандидатов в вице-премьеры.
Путин одобрил кандидатов и подписал указ об их назначении. Второе правительство Медведева выглядит следующим образом:
министр просвещения — Ольга Васильева,
министр науки и высшего образования — Михаил Катюков,
министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,
министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,
министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,
министр юстиции — Александр Коновалов,
министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв,
министр иностранных дел — Сергей Лавров,
министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,
министр культуры — Владимир Мединский,
министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков,
министр энергетики — Александр Новак,
министр экономического развития — Максим Орешкин,
министр по ГО и ЧС — Евгений Зинчев,
министр финансов — Антон Силуанов,
министр здравоохранения — Вероника Скворцова,
министр транспорта — Евгений Дитрих,
министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,
министр труда и соцзащиты — Максим Топилин,
министр обороны — Сергей Шойгу,
министр спорта — Павел Колобков.
Также посты вице-премьеров занимают Татьяна Голикова (социальный блок), Виталий Мутко (строительство и регионы), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Антон Силуанов (финансово-экономический блок), совмещающий пост с должностью главы Минфина, Максим Акимов (цифровая экономика), Константин Чуйченко (руководитель аппарата), Алексей Гордеев (АПК) и Юрий Трутнев (полпред в ДФО).
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