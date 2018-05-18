Риск для нефти — возможное начало мирового экономического спада

Москва, , 15:32 — REGNUM В среднесрочной перспективе нефть, вероятно, будет оставаться дорогой, более того, рост вполне может продолжиться. Этому способствует сейчас ряд факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Во-первых, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Во-вторых, США вышли из «ядерной сделки» с Ираном и восстанавливают санкции против него. Однако пока непонятно на сколько сильно они окажут влияние на ограничение поставки иранской нефти, учитывая, что остальные участники договора продолжают придерживаться сделки.

В-третьих, сохранение договоренностей в рамках ОПЕК+, а также возможная разработка долгосрочных инструментов взаимодействия с целью поддержания баланса спроса и предложения все теми же странами ОПЕК+», — пояснил Капустянский.

По его мнению, новые требования международной морской организации по снижение максимального содержания серы в судовом топливе, которые вступят до 2020 года, также повысят мировой спрос на нефть на горизонте двух лет. Следить за влиянием этого фактора можно по фьючерсным контрактам с исполнением начиная с 2020 года. По мере приближения отчетной даты они будут расти.

Риском для нефтяного рынка является возможное начало мирового экономического спада. Предпосылки для этого формируются. Страны медленно продолжают идти в сторону ужесточения кредитно-денежной политики. При этом стоить отметить, что в большинстве случаев это происходит не из-за повышения процентной ставки, а вследствие экспорта ставок из США. «Десятилетки» уже превысили порог в 3% и тенденция продолжит набирать обороты.

«Технически нефть Brent остается в восходящем тренде. Ближайшая цель $81,50 за баррель, далее $87,80−90 за баррель. Однако, учитывая сильный тренд не исключено начало коррекции в краткосрочной перспективе», — считает эксперт.

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