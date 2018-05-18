$100 нефть может достигнуть гораздо раньше 2020 года

Москва, , 13:04 — REGNUM Драйверами роста цен на нефть продолжает оставаться геополитическая ситуация вокруг Ближнего Востока, а также действия стран ОПЕК и ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, заявил корреспонденту эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«По данным министерства энергетики США, запасы нефти сократились на 1,4 млн баррелей. Но сколько бы США ни увеличивала бы активность буровых установок — это никак не послужит сигналом для снижения цен на нефть, — полагает Гасанов.

Внимание крупных участников рынка будет приковано к новым международным требованиям в отношении судового топлива. Переход на высококачественное топливо изменит структуру производства нефтеперерабатывающей отрасли. Это безусловно приведет к повышению цен на нефть, и $100 за баррель можно будет увидеть гораздо раньше 2020 года.

«В краткосрочной перспективе цена на нефть будет торговаться в районе отметки $80 за баррель. Нужно учитывать, что при любом тренде, как правило, присутствует коррекция цены, связанная с фиксацией позиций участников рынка. Ближайшие корректирующие уровни для марки Brent можно обозначить цифру $79 за баррель; а для марки WTI $71», — считает эксперт.

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