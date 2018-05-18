Давит на рубль укрепление доллара и рост доходности гособлигаций США

Москва, , 12:56 — REGNUM Рубль продолжает торговаться 18 мая на уровнях близких к 62 рублям за доллар, то расширяя, то суживая диапазон колебаний. Сегодня с открытия на московской бирже пара USD/RUB снизилась с 62,15 руб./доллар до 61,80, и продолжает оставаться ниже 62 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Стоит отметить, что такие позитивные для рубля факторы, как дорогая нефть и налоговый период не способствуют его укреплению. Интервенции Минфина создают дополнительный спрос на доллар, но объёмы не высоки и это фактор не постоянный.

«Становится понятно, что нечто более мощное давит на рубль и не даёт ему подняться при столь благоприятных условиях. Это — укрепление доллара и рост доходности американских гособлигаций, которые постепенно вытягивают средства с развивающихся рынков, в том числе и из России. Этому перетоку денег не может противостоять ни рост нефтяных котировок, ни спрос на рубль со стороны экспортёров», — пояснил Карякин.

В последние дни все факторы роста/падения рубля пришли в состояние неустойчивого равновесия и пара USD/RUB торгуется в широком диапазоне 61,40−62,76 руб./доллар. К евро рублю удалось немного укрепиться из-за ослабления евро. Пара EUR/RUB снизилась за те же дни с 74,38 до 72,90 руб./евро.

«Сегодня, 17 мая, ситуация остаётся прежней. Нефть не сдаёт позиций. Доходность десятилетних гособлигаций США немного снизилась до 3,10%. Если тенденция незначительного снижения в них продолжится, то у рубля есть шансы немного укрепиться. По паре USD/RUB ожидаем уровни 62,10−61,60 руб/доллар. В паре EUR/RUB сохранение диапазона 73,0−73,50 руб./евро», — считает эксперт.

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