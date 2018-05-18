Рубль может предпринять попытки уверенного восстановления

Москва, , 08:48 — REGNUM Рубль возобновил снижение на торгах 17 мая, хотя выше области 62 рубля доллару подняться не удалось благодаря смягчающему давление эффекту со стороны нефтяного рынка, где сорт Brent обновил долгосрочные максимумы, нарушив целостность уровня $80. По итогам сессии доллар и евро подорожали в среднем на 0,6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

«Расстановка сил для российской валюты остается прежней. Над отечественным рынком продолжает витать дух новых санкций, которые готовит Вашингтон; Минфин продолжает скупать валюту; развивающиеся рынки продолжают страдать от роста процентных ставок в США. В качестве неравноправного противодействия выступают дорогая нефть и налоговый период. Неравноправный он по причине отвязки курса рубля от динамики черного золота и нейтрализации налоговых выплат за счет интервенций Минфина», — пояснил Ковалев.

На этом фоне уже почти месяц рубль не может протолкнуть доллар под отметку 61 рубль. Общая обстановка продолжает говорить против российкой валюты, которая выглядит сильно недооцененной в сравнении с текущими уровнями нефтяных цен.

«Так что если по доллару в ближайшие дни назреет коррекция, рубль может предпринять попытки более уверенного восстановления, при условии что Brent не привлечет агрессивную фиксацию прибыли. Вышеупомянутый уровень 61 рубль остается ключевым барьером на пути к укреплению «россиянина», — считает эксперт.

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