50% жителей России отнесли себя к предсреднему классу

Москва, , 10:24 — REGNUM В России уменьшилось количество граждан относящих себя к среднему классу. Так, в 2018 году среднему классу себя относят 19% опрошенных. в 2017 году — 25%. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Чаще других причисляют себя к среднему классу жители городов-миллионников (60%), также жители Москвы и Санкт-Петербурга (33%), а также те, у кого есть высшее образование (28% против 15% среди тех, у кого его нет).

Большинство граждан (50%) называли себя предсредним классом. Им хватает заработанных средств на продукты и одежду. При этом на более дорогие покупки (бытовая техника, мебель и др.) им требуются дополнительные средства.

Опрос проведен в январе 2018 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 20% жителей России хватает средств только на еду. Для 5% опрошенных даже покупка продуктов питания является проблемой.

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