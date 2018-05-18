20% гражданам РФ хватает денег только на еду

Москва, , 10:24 — REGNUM В России в 2018 доля малообеспеченных незначительно увеличилась (20%, рост на 4 п.п. по сравнению с 2017 годом.). Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

19% опрошенных могут позволить себе купить бытовую технику и мебель. При этом на более дорогие покупки денег не хватает Лишь 2% отметили, что могут приобрести автомобиль, квартиру или дачу.

20% жителей России хватает средств только на еду. Для 5% опрошенных даже покупка продуктов питания является проблемой. В Москве и Санкт-Петербурге проживает наименьший процент тех, кто считает себя малообеспеченными.

Опрос проведен в январе 2018 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство граждан (50%) называли себя предсредним классом. Им хватает заработанных средств на продукты и одежду. При этом на более дорогие покупки требуются дополнительные средства.

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