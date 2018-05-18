Идея фикс о повышении пенсионного возраста грозит большими издержками

Москва, , 09:42 — REGNUM Идея фикс по решению проблемы баланса федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ за счет повышения пенсионного возраста в 2018 году может обрести вполне конкретные очертания, люди предпенсионного возраста теперь, как никогда раньше, слушают новости от политиков и пытаются понять, что делать дальше. Возможное повышение возраста выхода на заслуженный отдых для мужчин и женщинам до 63 лет или подъем и тем, и другим на пять лет становится темой для обсуждения в весеннюю сессию в Госдуме, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

«Тема обсуждений уже не один год сводится к тому, какая будет большая экономия от бухгалтерского подхода к пенсионной системе. В пример приводится опыт стран Европы, особенно первые несколько лет, когда бюджеты стран получали необходимую передышку и могли показывать довольно приличные результаты (1−1,5% экономии от выплат в год)», — отметил эксперт.

К сожалению, в обсуждениях не затрагивается последующее развитие событий, когда массовая безработица среди молодежи (соцпособия и социальное напряжение в самой активной в стране среде), снижение обновляемости основных фондов, массовый выход на пенсию по старости ранее положенного срока, на пенсию по инвалидности или добровольную (профсоюзную или лично накопленную) пенсию и затраты на инфраструктуру для старшего поколения уже через несколько покрыли всю экономию и привели к дополнительным издержкам на 2−3% ежегодно.

«Проблема была немного отодвинута и стала еще серьезнее, но новых рецептов у правительств пока нет, если не брать радикальные — отмена выплат и некоторых льгот по определенным причинам, национализация накопительного компонента (Чехия, Польша), отказ от индексации или простое снижение общего коэффициента формируемых пенсий от государства. До этой стадии Россия дойдет к 2030 году, хотя первые звоночки будут уже в 2022 году, когда начнутся первые массовые выплаты из новой пенсионной системы», — пояснил Ширяев.

По его мнению, реальное решение проблемы баланса бюджета Пенсионного фонда РФ между тем находится в другой плоскости, и государство уже продвигается в других направлениях, но пока не предоставлено «дорожной карты» по получению страховых взносов с 20 миллионов человек, официально незарегистрированных в ФНС, нет системы подготовки кадров из старшего поколения на те работы, в которых они смогут использовать свой опыт и навыки или получить новые, без ущерба для себя и окружающих (отдельные программы не охватывают весь комплекс образования), нет и рабочих мест, где могут работать люди предпенсионного возраста, а здравоохранение не имеет системного подхода к профилактике лечения и сопровождения граждан предпенсионного возраста.

«Отдавая приоритет этим направлениям, России не придется поднимать пенсионный возраст и затем снова тратить по 150−180 млрд рублей (через 5−6 лет после начала такой реформы) дополнительно на ликвидацию последствий этого решения», — высказал свое мнение эксперт.

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