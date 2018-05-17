Вопрос повышения пенсионного возраста рассмотрит новое правительство РФ

Москва, , 07:22 — REGNUM Новое правительство РФ посвятит одно из своих первых заседаний вопросу повышения пенсионного возраста граждан России. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».

В качестве базы для новых возрастных границ выхода на пенсию, по данным издания, рассматриваются наработки Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Ранее в ЦСР заявляли, что пенсионный возраст граждан РФ у мужчин должен увеличиться с 60 до 65 лет и с 55 до 60 лет у женщин. Источники издания обратили внимание на то, что увеличение может быть не таким резким за счет вмешательства Татьяны Голиковой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая был проведён опрос, в котором жители России оценивали повышение пенсионного возраста как инструмент повышения валового внутреннего продукта (ВВП) РФ. Из 7872 опрошенных лишь 6% выступили за повышение пенсионного возраста, ещё 53% заявили, что существующая планка пенсионного возраста является оптимальной.

Читайте также: Пенсионная реформа «направлена на уничтожение пожилых людей»