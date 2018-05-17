Нидерланды сворачивают добычу газа

Амстердам, , 15:43 — REGNUM Один из главных европейских добытчиков газа — Нидерланды — сворачивают добычу голубого топлива, сообщает 17 мая Deutsche Welle.

По данным издания, правительство страны решило прекратить добычу газа на месторождении Слохтерн в провинции Гронинген на границе с Германией, которое ранее считался одним из крупнейших в мире и является самым крупным в Европе. Причина — не очень сильные, но регулярные землетрясения, которые наносят значительный ущерб домам и постройкам.

Отмечается, что компенсировать нехватку газа из Слохтерна можно благодаря разработке других малых месторождений. В 2017 году в сумме на них было добыто 19 млрд кубометров газа, однако запасы месторождения иссякают.

«В свете происходящего прекращение добычи «голубого топлива» в Гронингене выглядит как веский, хотя и редко используемый, экономический аргумент в пользу того, почему власти Германии поддерживают проект «Северный поток-2», — заключил автор статьи.

Напомним, в начале января в Гронингене произошло самое сильное за последние годы землетрясение магнитудой 3,4. В результате многолетней добычи газа в регионе сместились пласты, что является причиной подземных толчков.

Читайте также: В Евросоюзе острый дефицит газа, цены стремительно растут