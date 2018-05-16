В Евросоюзе острый дефицит газа, цены стремительно растут

Вильнюс, , 16:05 — REGNUM Европейские биржи природного газа готовятся к лету с совсем не летними ценами. Индексы европейских бирж природного газа, за которыми наблюдает компания LITGAS, занимающаяся поставкой и продажей СПГ, «настраивают совсем не оптимистически» — с конца марта прогнозы цен на третий квартал только растут. Прогнозируемые цены почти в два раза выше, чем в то же самое время год назад. Об этом говорится в прогнозе компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 мая.

Согласно данным, собранным LITGAS, в конце марта прогнозировалось, что средние цены на газ в третьем квартале будут достигать 17,38−17,84 евро за мегаватт-час. А уже в мае — в конце прошлой неделе на бирже природного газа ICE средний показатель индекса NBP Британии достигал 21,25 евро за мегаватт-час, на нидерландской газовой бирже TTF — 21,27 евро за мегаватт-час. В начале мая 2017 года средний показатель стоимости индекса NBP на третий квартал достигал 14,67 евро за мегаватт-час, а индекс TTF — 15,02 евро за мегаватт-час.

Так что прогнозируемые сейчас цены на третий квартал на 40−45% выше, чем год назад.

«Главные причины, по которым держатся такие высокие цены — более пустые, чем обычно, хранилища СПГ в Европе, поднявшиеся цены на нефть и уголь, подорожавший СПГ и, конечно, сокращающаяся местная добыча», — поясняет аналитик LITGAS Виктория Дитмонайте.

По ее словам, хранилища перед началом зимы в среднем были заполнены на 10% меньше, чем год назад, а зимой и в очень холодном марте европейские газохранилища было значительно опустошены.

По данным LITGAS, 1 апреля запасы в газохранилищах Бельгии, Франции и Великобритании практически иссякли, а газохранилища Германии и Нидерландов, по сравнению со средним показателем последних трех лет, были куда более пустые. Всего в хранилищах упомянутых стран было примерно на 61% меньше газа, чем перед этим (48 тераватт-часов и 12 тераватт-часов).

Сейчас общий уровень запасов этих хранилищ поднялся, но всё равно он на 36% ниже, чем в такой же период прошлого года.

«Предпринимаются попытки заполнить хранилища, это повышает спрос на природный газ, а увеличившаяся потребность сохраняет высокие цены в Европе», — сказала аналитик.

Другой фактор — цены на нефть, с которыми в большинстве договорах связана цена на газ. Они также значительно выросли по сравнению с 2017 годом — на прошлой неделе стоимость Brent на июль была примерно 75 долларов за баррель — это на 50% больше, чем в 2017 году, когда цена была 50 долларов за баррель.

Спрос на природный газ повышает и выросшая цена на уголь, потому что уголь и газ в ЕС конкурируют между собой. Чем выше стоимость угля, тем выгоднее производителям электроэнергии вырабатывать электричество, сжигая газ. А по мере роста продаж растет и цена. «В этом месте еще видны просветы, потому что после того, как выросли цены на газ, прогнозируется, что летом в Европе будет выгоднее производить электричество, сжигая уголь, что снизит спрос на газ в секторе производства электроэнергии, и эти потоки можно будет направить в хранилища», — сказала Дитмонайте.

По ее словам, цены держатся и из-за того, что в крупнейшем в Европе Гронингенском газовом месторождении в Нидерландах сильно сократилась добыча из-за риска землетрясений. Добыча с 2013 года, когда было добыто около 54 млрд куб. м газа, была сокращена до нынешних 22 млрд куб. м газа. До 2030 года добычу планируется вообще остановить. «Это повышает спрос на газ, импортируемый из России и Норвегии», — говорит аналитик.

Ситуацию не спасает и рынок СПГ, где цены на моментные грузы на 20% выше, чем в 2017 году. В основном это всё происходит из-за Китая, который увеличивает импорт СПГ и платит за него больше, чем европейские импортеры. Только в первом квартале 2018 года Китая увеличил импорт СПГ на 4,9 млн тонн, всего импортируя 12,7 млн тонн СПГ. Выросший спрос в первом квартале этого года заметен и в других странах Восточной Азии.