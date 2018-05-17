Китай безвозмездно даст Минску деньги на развитие парка «Великий камень»

Минск, , 12:18 — REGNUM Китай выделит 127,17 млн юаней ($20 млн) Белоруссии для строительства жилого комплекса для аренды в научном парке «Великий камень», сообщает 17 мая БЕЛТА.

Как сообщили в министерстве экономики Белоруссии, КНР выделяет деньги безвозмездно в рамках меморандума о сотрудничестве между минэкономики Белоруссии и министерством коммерции Китая в целях развития китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

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Напомним, в последние годы Минск идет на максимально тесное сотрудничество с Поднебесной. Так, Белоруссия широко рекламирует китайскую инициативу «Один пояс и один путь», что выгодно Китаю. В свою очередь, Минск надеется получить от КНР хорошую выгоду.

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