Четверг, 17 Мая 2018 года
12:40:25 МСК

Китай безвозмездно даст Минску деньги на развитие парка «Великий камень»

Экономика

На эти деньги будет построен жилой комплекс под аренду

Минск, 17 мая 2018, 12:18 — REGNUM  Китай выделит 127,17 млн юаней ($20 млн) Белоруссии для строительства жилого комплекса для аренды в научном парке «Великий камень», сообщает 17 мая БЕЛТА.

Как сообщили в министерстве экономики Белоруссии, КНР выделяет деньги безвозмездно в рамках меморандума о сотрудничестве между минэкономики Белоруссии и министерством коммерции Китая в целях развития китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Читайте также: Китайский «Один пояс и один путь» — информационный проект для Белоруссии?

Напомним, в последние годы Минск идет на максимально тесное сотрудничество с Поднебесной. Так, Белоруссия широко рекламирует китайскую инициативу «Один пояс и один путь», что выгодно Китаю. В свою очередь, Минск надеется получить от КНР хорошую выгоду.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай приветствует участие Белоруссии в проекте «Пояс и путь»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Белорусско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить