АТОР назвал стоимость летних туров в Турцию

Москва, , 11:54 — REGNUM Российские туроператоры отмечают беспрецедентный спрос летние туры в Турцию. Несмотря на то, что акция «раннее бронирование» по многим отелям уже закончилось, спрос не уменьшается, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В 2018 году цены на отдых в Турции останутся на уровне 2017-го — АТОР

Средние цены на туры в Турцию на летний период колеблются от 50 до 90 тыс. рублей. Так, тур на 7 ночей в отеле 5* со «все включено» на двоих взрослых стоит 51−54 тыс рублей. Аналогичный тур, но с одним ребенком — 67−80 тыс. рублей на троих.

Цены на отдых в отеле 5* на 10 ночей стоят от 70 тыс. рублей, двое взрослых и ребенок — от 90 тыс. рублей.

В АТОР отметили, что это минимальные цены. Найти туры дешевле в сезоне вряд ли получится, потому что горящих предложений по Турции летом 2018 года не будет.

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Как сообщало ИА REGNUM, некоторые эксперты не исключают возможности дальнейшего роста цен на турецкое направление. По их мнению, многое будет зависеть от поведения валютного курса и общей экономической ситуации.

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