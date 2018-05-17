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АТОР назвал стоимость летних туров в Турцию

Экономика

Средние цены на туры в Турцию на летний период колеблются от 50 до 90 тыс. рублей

Москва, 17 мая 2018, 11:54 — REGNUM  Российские туроператоры отмечают беспрецедентный спрос летние туры в Турцию. Несмотря на то, что акция «раннее бронирование» по многим отелям уже закончилось, спрос не уменьшается, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В 2018 году цены на отдых в Турции останутся на уровне 2017-го — АТОР

Средние цены на туры в Турцию на летний период колеблются от 50 до 90 тыс. рублей. Так, тур на 7 ночей в отеле 5* со «все включено» на двоих взрослых стоит 51−54 тыс рублей. Аналогичный тур, но с одним ребенком — 67−80 тыс. рублей на троих.

Цены на отдых в отеле 5* на 10 ночей стоят от 70 тыс. рублей, двое взрослых и ребенок — от 90 тыс. рублей.

В АТОР отметили, что это минимальные цены. Найти туры дешевле в сезоне вряд ли получится, потому что горящих предложений по Турции летом 2018 года не будет.

Подробнее: Спрос на Турцию опережает показатели 2017 года — АТОР

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые эксперты не исключают возможности дальнейшего роста цен на турецкое направление. По их мнению, многое будет зависеть от поведения валютного курса и общей экономической ситуации.

Читайте также: Горящих туров в Турцию летом 2018 года не будет — АТОР

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Туризм
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