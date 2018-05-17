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Горящих туров в Турцию летом 2018 года не будет — АТОР

Экономика

По нескольким причинам

Москва, 17 мая 2018, 12:11 — REGNUM  В летнем сезоне 2018 года «горящих» туров в Турцию ждать не стоит. Причем сразу по целому ряду причин, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Во-первых, из-за высокого спроса на направление в целом, во-вторых, из-за уже наметившегося дефицита мест в наиболее популярных отелях», — говорится в сообщении АТОР.

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По мнению туроператоров, активное раннее бронирование и продолжающийся спрос на туры курорты Турции приведут к остановкам продаж в популярные отели и на востребованные даты.

Отмечается, что уже и в 2017 году таких фактически не было. Если накануне вылета и оставались места на рейсах, то выбор отелей перед заездом уже оставлял желать лучшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры отмечают беспрецедентный спрос летние туры в Турцию. Средние цены на туры в Турцию на летний период колеблются от 50 до 90 тыс. рублей.

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