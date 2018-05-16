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На ПМЭФ-2018 Путин проведёт встречу с иностранными инвесторами

Экономика

Также глава государства в рамках форума встретится с главредами мировых СМИ

Москва, 16 мая 2018, 14:24 — REGNUM  Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, какие встречи запланированы у президента РФ Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Так, вечером 24 мая, накануне главной сессии форума, глава государства встретится с иностранными инвесторами. Организаторами встречи, которая является традиционной, выступает Российский фонд прямых инвестиций.

Кроме того, во время ПМЭФ-2018 у российского лидера запланирована встреча с главными редакторами ведущих мировых информационных агентств.

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Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. Ожидается, что форум приедут делегации Франции, Японии, Швейцарии и Катара.

Оргкомитет ПМЭФ-2018 уже подтвердил, что в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Добавим, что лидеры России и Франции в недавнем телефонном разговоре определили круг актуальных международных и двусторонних тем для предстоящих переговоров на полях ПМЭФ.

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На днях президент РФ Владимир Путиннаправил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XXII Петербургского международного экономического форума. Планируется, что в ходе открытых дискуссий на форуме ведущие российские и зарубежные политики, учёные, эксперты, представители общественных кругов обсудят ключевые вопросы и перспективы развития мировой экономики. Ключевой темой форума станет создание «экономики доверия» между игроками рынка, населением и государством.

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Петербургский международный экономический форум — 2018
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