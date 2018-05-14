Владимир Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2018

Москва, , 12:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), сообщается на сайте Кремля.

Планируется, что в ходе открытых дискуссий на форуме ведущие российские и зарубежные политики, учёные, эксперты, представители общественных кругов обсудят ключевые вопросы и перспективы развития мировой экономики.

Надо подумать, как вывести мировую экономику на траекторию устойчивого роста; использовать колоссальный научный и технологический потенциал, считает президент.

Путин отметил, все заинтересованы в том, чтобы экономика XXI века была эффективной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной и учитывающей реальные потребности человека.

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По его мнению, для решения этих задач важно не допускать искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, надо исправить дисбалансы на мировых рынках.

Кроме того, необходимо стремиться к продвижению многоплановых интеграционных процессов и к реализации масштабных и перспективных проектов.

«Россия всегда открыта для такого партнёрства и совместной работы», — подчеркнул глава государства.

«Участники ПМЭФ-2018 выработают полезные идеи и инициативы для оздоровления и подъёма мировой экономики», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам плодотворного общения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ПМЭФ пройдет в 2018 году с 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге. Ожидается, что форум приедут делегации Франции, Японии, Швейцарии и Катара.

Также запланирован приезд японского премьер-министра Синдзо Абэ, возможно прибытие главы Франции Эммануэля Макрона.

Ключевой темой ПМЭФ-2018 станет создание «экономики доверия» между игроками рынка, населением и государством.

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