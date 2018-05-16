Борьба с пирамидами: полиция Китая сберегла казне более 100 млрд юаней

Пекин, , 03:48 — REGNUM Китайская полиция с 2017 года раскрыла более 90 тыс. экономических преступлений, вернув убытки в размере 100 млрд юаней ($15,8 млрд), сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, передает 15 мая агентство Синьхуа.

Министерство запустило широкую кампанию по борьбе с нелегальными фондами, финансовыми пирамидами, нелегальными продажами через сеть посредников, а также подпольными банками и другими экономическими преступлениями.

В одном из десяти ключевых случаев, который предан огласке министерством, полиция провинции Хэнань, расположенной в центральной части Китая, арестовала 172 члена компании Shanxinhui, зарегистрированной в Шэньчжэне, которые обвиняются в создании финансовой пирамиды.

Shanxinhui, предположительно, заманивала людей для участия в финансовой пирамиде, обещая «большую прибыль» и обманывала их на огромный размер собственности. Её организатор Чжан Тяньмин подозревается в получении нелегальных доходов в размере более 2,2 млн юаней.

Министерство призвало не сбавлять накала борьбы с экономическими преступлениями и защищать рыночную экономику, а обеспечивая финансовую безопасность государства и населения, которое, в свою очередь должно сохранять бдительность и наращивать юридическую грамотность.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай усилит борьбу с финансовыми пирамидами в 2018 году, в связи с чем правительство начнет приоритетную кампанию 11 наиболее подверженным финансовым преступлениям городах.

Читайте также: Китай усилит борьбу с финансовыми пирамидами в 2018 году

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае рассмотрели дело 23 телефонных мошенников