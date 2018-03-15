Жителям Крыма запретили инвестировать в Telegram

Москва, , 09:33 — REGNUM Проживающим в Крыму гражданам России, а также лицам, попавшим в любые санкционные списки США, ЕС, Великобритании и Совета Безопасности ООН, запрещено инвестировать в Telegram, гласит договор о покупке Gram (внутренняя криптовалюта мессенджера) между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. и инвестором. Об этом пишет 15 марта РБК.

Указанные категории граждан не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты или токенов) проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON).

Ограничение распространяется в том числе и на ближайших родственников потенциальных инвесторов (детей, супругов, родителей, родных братьев и сестер). В первичном размещении запрещается участвовать тем, кто живет на попавшей под санкции территории, а также резидентам данной территории. На момент составления договора в качестве таких территорий указаны Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Отметим, первая информация о том, что Павел Дуров собирается запустить блокчейн-проект в рамках мессенджера Telegram, появилась в декабре 2017 года.

В феврале 2018 года выяснилось, что первый раунд закрытого первичного размещения уже окончен. В новый проект было инвестировано $850 млн, среди инвесторов оказались основатель Qiwi Сергей Солонин и основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

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Второй инвестиционный раунд начался в феврале и еще не завершен.