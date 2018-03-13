Пользователи Telegram подали в суд коллективный иск против ФСБ

Москва, , 23:21 — REGNUM Пользователи мессенджера Telegram подали коллективный иск против ФСБ в Мещанский суд Москвы в связи с требованием спецслужбы к руководству сервиса о предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом 13 марта сообщил юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян.

«Мы получили 35 доверенностей от пользователей — это более чем достаточно для коллективного иска. Пользователи просят признать незаконным требование ФСБ», — приводит слова адвоката РБК.

По информации ТАСС, в иске утверждается, что действия ФСБ создают реальную угрозу получения доступа к конфиденциальной информации всех пользователей сервиса неограниченным кругом лиц и ставят под угрозу безопасность коммуникаций в целом.

Отмечается также, что истцами выступили пользователи Telegram, которые «активно используют сервис как для переписки с родственниками и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре минувшего года Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении ключей для дешифрования сообщений пользователей, поступивший к администрации сервиса месяцем ранее.

В декабре руководство Telegram обратилось в Верховный суд России с иском о признании недействительным приказа ФСБ от 19 июля 2016 года о порядке предоставления распространителями информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений.

Юристы Telegram настаивают, что приказ нарушает тайну частной переписки, контроль за которой осуществляется только с разрешения суда, а следовательно, у ФСБ не было полномочий его принимать.