Угроза безопасности или архаизм: Откажется ли РФ от валютного контроля

Москва, , 03:06 — REGNUM Валютное регулирование в РФ архаично и требует изменений, сходятся во мнении эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 14 марта. Однако с тем, что от валютного контроля надо полностью отказаться, согласны далеко не все.

О необходимости либерализации валютного законодательства заявили эксперты Центра стратегических разработок под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина. С их точки зрения, в РФ следует полностью отменить валютный контроль, поскольку существующая система устарела и отягчает жизнь бизнеса.

Речь идёт, в частности, о существующем запрете зачислять на зарубежные счета средства от продажи имущества. В ЦСР считают такую норму избыточной. Из-за таких требований закона первая волна амнистии капитала в 2015—2016 годах принесла не те результаты, на которые рассчитывало правительство, отмечают эксперты.

Кроме того, обременяет российский бизнес и требование об обязательном предоставлении валютными резидентами отчетности по зарубежным счетам. А требование о репатриации валюты, которую компании получают в виде выручки по внешнеторговым контрактам, следует вовсе отменить, уверены в ЦСР. Такие нормы, в частности, тормозят электронную торговлю.

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Нововведения следует ввести в РФ как можно скорее, уверены авторы исследования. Так, большую часть изменений следует принять уже в текущем, 2018 году. Затем, в течение 2019−2020 годов, следует завершить изменение валютного законодательства и разрешить гражданам РФ не отчитываться о счетах в странах, с которыми РФ заключила соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией.

Избавиться от архаичности

Система валютного контроля в РФ действительно достаточно архаична, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава «Опоры России» Александр Калинин.

«Может быть, она была правильной лет 20 назад, но сейчас все страны ОЭСР уже отказались от репатриации валютной выручки, так как в рамках автоматического обмена информацией, становится и так известно, кто использует схему по выводу денег», — отметил Калинин.

По его словам, в сложившейся системе валютного контроля существует много ненужных требований, за нарушение которых серьезно наказывают. Такие нормы отрицательно сказываются на развитии бизнеса, а значит вредят российской экономике.

«Например, если по заключенному контракту не пришла выручка буквально в течение нескольких дней, то банк начинает требовать объяснение, блокирует счет, вводит штраф. При этом суммы недоплаты могут быть совсем небольшие», — объясняет Калинин.

Такие случаи часто случаются с российскими экспортерами, если речь идёт о рекламации. Например, предприятие РФ поставляет иностранному клиенту товар, с которым возникают споры по рекламации. В этом случае потребитель может не оплатить счёт полностью, разбирательства затягиваются, а проблемы появляются именно у предприятия в РФ.

«Возникает головная боль, так как банк может заблокировать счет, передать дело на разбирательство и так далее. То же самое с гарантийным обслуживанием — не всегда понятно, кто и когда может обратиться за тем или иным ремонтом. В международной практике это все, так скажем, плавающие договоры. Но когда с вас требуют, чтобы каждый цент пришел в определенные сроки, то рисков больше у российского поставщика», — отмечает Калинин.

При этом, по его словам, большего всего страдает как раз малый и средний бизнес. Так, у большинства крупных игроков за рубежом есть представительства, торговые дома или дочерние предприятия, через которые они работают.

«А когда малый бизнес выходит на международные рынки, то не каждое такое предприятие может открыть «дочку» в другой стране. Это дорого, а в некоторых странах эти процессы всячески пытаются тормозить», — говорит Калинин.

Поэтому зачастую такие игроки уходят из РФ и переносят свое производсто в другую страну. За счёт этого РФ теряет поступления налогов в бюджетную систему.

«Поэтому предложение ЦСР верное и это одна из тех реформ, которая назрела и её нужно проводить быстро», — уверен Калинин.

Не бросаться в крайности

Сложившаяся система валютного контроля действительно громоздкая, однако это не означает, что для решения проблемы необходимо полностью все изменять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«Чем более радикальная идея, тем больше возникает подозрение о том, что она носит не экономический, а политический контекст», — отмечает Гутенев.

При этом он не отрицает, что сложившаяся система действительно требует изменений.

«Я думаю, что абсолютно правомерно вести разговор о снижении избыточных элементов валютного контроля с тем, чтобы бизнесу — малому или среднему, инвесторам — было комфортно вкладываться в экономический рост. Но неправильно мыслить абсолютными категориями — или закрутить гайки так, чтобы сорвать резьбу, или наоборот, всяческие скрепы убрать», — уверен Гутенев.

Так, по его словам, валютный контроль сегодня следует сделать более эффективным, но полностью аннулировать те наработки, которые существуют сегодня, не стоит.

Вопрос национальной безопасности

Между тем, в Госдуме уже обсуждаются варианты изменения и облегчения валютного законодательства, рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Все эти темы и так обсуждаются у нас в комитете и уже есть некое понимание, каким образом решать эти вопросы. Есть подходы, которые, я думаю, в этом году мы в законе пропишем», — заявил Аксаков.

При этом, по его словам, о полной отмене валютного контроля речи сегодня не идёт.

«Валютный контроль сохраняется, но видоизменяется. Полностью его отменять никто не собирается, это вопрос национальной безопасности. Есть ситуации, как например была в экономике РФ в 2014 году, когда президенту приходится в экстренном режиме решать вопрос с теми, кто осуществляет основные валютные операции в нашей стране. Это неправильно, должны быть нормы, позволяющие Центробанку РФ и правительству в определённых случаях вводить ограничения и принимать необходимые меры», — объяснил Аксаков.

Между тем, уверен он, многие существующие нормы требуют корректировки и либерализации. В частности, по его словам, смысла в репатриации валютной выручки сегодня действительно нет.

«Зачем ее репатриировать, если ей можно рассчитаться за какие-то поставки в РФ или рассчитаться за товары, которые необходимы для реализации бизнес-идеи за рубежом. Бизнес сам должен решать, что делать с выручкой, главное, чтобы налоги платил», — подчеркнул Аксаков.

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