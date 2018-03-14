От валютного контроля уходить надо, но не хватает инструментов – эксперт

Москва, , 14:11 — REGNUM По поводу отмены закона о валютном контроле существует множество споров и мнений. Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает ликвидацию федерального закона, а также отмену репатриации (возврат на Родину) валютной выручки для юридических лиц. Для банков, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, данная реформа ударит по выручке, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Николай Котов.

«Ведь банк за осуществление валютного контроля взымает комиссию, в среднем это около $30 за транзакцию в USD. Для нивелирования издержек, банкам придется прибегнуть к каких-либо ухищрениям, что негативно скажется на стоимости обслуживание юрлиц в целом, а это негативно отразится и на экономике РФ, ведь бизнес, особенно малый, живет пока не сильно хорошо», — пояснил эксперт.

Позитивный момент данной реформы в том, что, с другой стороны, это облегчит ведение бизнеса с иностранными контрагентами, но все так просто быть не может. Что-нибудь для предпринимателей, все равно придумают. Дополнительный налог или пошлину за работу с валютой.

«В целом от валютного контроля уходить, конечно, необходимо. На повестке дня уже криптовалюты, скоро нужен будет контроль электронных валют. Однозначно, что в скором времени бизнес сможет получать прибыль за товары и услуги в криптовалютах, будут созданы также и криптовалютные расчетные счета, это лишь вопрос времени», — полагает Котов.

Поэтому, по его мнению, упрощать оборот фиатных видов активов просто необходимо. В данный период времени инструментов для осуществления реформы еще не хватает инструментов.

«Скорее всего, к 2019 году этого сделать не удастся. Если основательно возьмутся и начнут подготовку, то году к 2023, быть может и успеют, а пока пахнет обещаниями в стиле «пенсии минимум 25 тыс. рублей» или «войдем в Топ-5 экономик мира», — высказал свое мнение эксперт.

В свою очередь ведущий аналитик ООО «ЦСИТ» (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров заявил, идея вполне может быть реализована, однако вопрос принятия подобной меры будет зависеть от готовности ментального восприятия отмены регулирования.

«В целях среднесрочного и долгосрочного развития страны, при желании увеличения гибкости экспортно-импортных контрактов, и в целом облегчения совершения операций в бизнес-среде с использованием электронных платежей — предложение вполне логичное», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина (ЦСР) предлагают окончательно либерализовать механизмы валютного контроля в России. Отмечая, что сегодня в России по-прежнему сохраняются существенные ограничения на совершение операций с валютой.

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