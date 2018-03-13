В Москве открывается форум «Россия – страна возможностей»

Москва, , 07:43 — REGNUM С 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ пройдет Форум «Россия — страна возможностей».

Его работа посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов.

С участниками проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей» встретятся эксперты из госуправления, бизнеса, культуры и искусства, социальной сферы. В ходе дискуссий, мастер-классов, лекций, творческих встреч они поделятся опытом, который необходим для внедрения и продвижения инициатив.

Организаторы проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента России — крупнейшие образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты. Для участников форума они подготовили насыщенную деловую программу на 14−15 марта.

Ее мероприятия охватят такие ключевые темы, как государство и институты в современном мире, внедрение новых технологий, управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, исторические ценности, социальные инициативы и волонтерство, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, профессиональный рост и карьера, семья, здоровье.

Руководители федеральных органов власти осветят текущую политику государства и вопросы поддержки перспективных инициатив.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров расскажет о стратегических приоритетах российской промышленности, министр энергетики РФ Александр Новак — о дипломатии в энергетическом мире. Помощник Президента России Андрей Белоусов проведет мастер-класс. Мэр Москвы Сергей Собянин выступит на тему: «Архитектура соучастия: Москва — город для людей». Участников Форума РСВ ждут насыщенные дискуссии. В числе главных событий деловой программы 14 марта — обсуждение темы «Наука и прорывные технологии будущего: меняем мир сейчас». Модератором дискуссии выступит помощник Президента России Андрей Фурсенко, а спикерами и экспертами станут крупнейшие научные деятели и руководители стратегически значимых организаций страны. Дискуссию «Эффективные стартапы: Россия и мир» проведет на форуме координатор молодежного предпринимательства «Опора России» Артем Андросов, в числе спикеров — президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель Совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков и другие представители современного российского бизнеса. Топ-менеджеры компаний Group-IB, Mail.Ru Group, «Астраросса дизайн», «Лаборатория Касперского», «Ростелеком», «Яндекс» поделятся своим опытом с участниками форума во время дискуссии «Мир 4:0: эра новых технологий и цифровизации».

Участники форума смогут принять участие в открытом разговоре о развитии регионов с молодыми губернаторами Калининградской, Тульской, Новгородской и временно исполняющие обязанности губернаторов Самарской, Ивановской, Орловской и Новосибирской областей.

Перспективы освоения космоса и способы достижения сверхрезультатов можно будет узнать на мотивационном лектории с участием генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова и космонавтов Сергея Крикалева, Александра Лазуткина, Сергея Рязанского.

Председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков выступит в первый день форума с лекцией «О стране с любовью». Также состоятся встречи и со многими другими экспертами в области бизнеса, сферы искусства и кино, медиасферы, спорта.

Знаменательным событием 14 марта на Форуме РСВ станет награждение 250 победителей и призеров национальной олимпиады для студентов «Я — профессионал» и 100 лучших участников конкурса бизнес-проектов среди старшеклассников «Мой первый бизнес».

15 марта участников ждет дискуссионная сессия с председателем совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным. Пройдут экспертные встречи с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу, мастер-класс первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, лекция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на тему «Мир: возможности для России», лекция о технологических трендах Германа Грефа, президента и председателя Правления ПАО «Сбербанк».

Также в программе второго дня дискуссия «Год добрых людей», где выступят руководители благотворительных фондов, интерактивная сессия «Визуальный облик культуры» с руководителями крупнейших музеев страны, встречи с призерами зимних Олимпийских игр 2018 года, с известными российскими видеоблогерами.

На Форуме РСВ соберутся более 6 тысяч представителей всех 13 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей» из разных регионов страны: творческая молодежь, активисты школьного самоуправления, волонтеры, лидеры молодежных НКО, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер. Всего в программе форума — более 40 мероприятий, в том числе выставки, лекции, мастер-классы, презентации наиболее интересных кейсов участников, выступления наставников. Работа форума завершится масштабным шоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в линейку открытой платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ) входят проекты, направленные на развитие системы прозрачных социальных лифтов, самореализацию талантливой молодежи и профессионалов в разных сферах деятельности, а также консолидацию лучших общественных и благотворительных инициатив.

При поддержке Администрации Президента организаторами проектов платформы стали крупнейшие государственные образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты. На сегодняшний день платформа «Россия — страна возможностей» включает 13 самостоятельных проектов.