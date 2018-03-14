В России зарплата учителей школ выросла на 1,6 тыс. рублей

Москва, , 12:40 — REGNUM В России средняя зарплата преподавателей вузов в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросла на 8,7 тыс. рублей. Об этом сегодня, 14 марта, заявила министр образования Ольга Васильева на расширенной коллегии министерства, передает ТАСС.

По ее словам, средняя зарплата учителей в общем образовании увеличилась на 1,6 тыс. рублей.

В дополнительном образовании детей в 2017 году отмечен рост зарплат на 4,2 тыс. рублей, в профессиональном образовании — на 2,4 тыс. рублей.

«Уровень среднемесячной заработной платы в России в общем, профессиональном, высшем и дополнительном образовании поэтапно повышался», — сказала Васильева.

Глава Минобрнауки РФ отметила, что повышение зарплат педагогам осуществляется в соответствии с майскими указам президента России.

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«Министерство выявляло наиболее проблемные участки, сформировало механизмы оперативного решения задач, взаимодействуя со всеми участниками реализации указов президента», — уточнила Васильева.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина Антон Силуанов, индексация заработной платы работникам бюджетной сферы с 2018 года произойдет за счет средств федерального бюджета.

Он назвал повышение заработной платы бюджетникам одной из главных задач правительства для выполнения майских указов президента, поставленных в 2012 году.

Напомним, согласно «майским» указам президента РФ Владимира Путина зарплата профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников в 2018 году должна по отношению к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе составить не менее 200%.

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