Демонтаж Игналинской АЭС становится всё более опасным экспериментом

Вильнюс, , 02:58 — REGNUM Очередное опасное происшествие в Литве на закрытой Игналинской АЭС показывает уровень некомпетентности тех, кто взялся за демонтаж станции, подвергая опасности не только свою страну, но и практически всю Европу. К чему может привести сокрытие информации вокруг демонтажа этой станции, пишет обозреватель ИА REGNUM Олег Михайлов.

Лицемерие литовских властей, занимающихся сокрытием информации вокруг демонтажа Игналинской АЭС, выражается не только в попытках спрятать череду опасных ситуаций, чреватых радиоактивным заражением или даже более страшными последствиями. Кроме того, в качестве информационного прикрытия используется беспрецедентное внимание к строительству Белорусской АЭС, которая якобы угрожает населению Литвы. Каждая царапина и каждый чих на площадке по соседству преподносятся как преддверие ядерной катастрофы, но что творится на своей территории — стараются сделать тайной за семью печатями.

А ведь творится ужасное. Еще в октябре 2010 года произошла авария с крупным прорывом радиоактивного материала в технологические помещения. Сколько человек тогда пострадало и насколько надежно захоронен прорвавшийся мирный атом, всё это постарались скрыть. Причины такого поведения — разворовывание средств, выделяемых ЕС на демонтаж станции, экономия на квалифицированном персонале.

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