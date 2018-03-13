Лжецы в Литве могут довести до общеевропейской ядерной катастрофы

Олег Михайлов, , 14:07 — REGNUM

В Литве хотели скрыть инцидент на закрытой Игналинской АЭС, который произошёл во время испытаний радиоактивных отходов. И скрыли бы, если бы не местное издание 15min, журналист которого и раскрыл всё лицемерие литовских властей.

Если коротко: литовские специалисты ошиблись в расчётах уровня радиоактивности отходов, для хранения которых немецкая компания Nukem создавала специальные контейнеры. Во время «горячих испытаний» ещё 31 декабря 2017 года выяснилось, что материал слишком «грязный», а контейнеры для его хранения не подходят. При этом, как пишет литовское СМИ, если отходы из реакторов были бы погружены в контейнеры, как планировалось, то могла бы произойти «определенная реакция». Какой бы она была — остаётся только гадать. Хватило ума не экспериментировать, и испытания быстро свернули. Сейчас администрация станции, министерство энергетики Литвы и другие чиновники в один голос заявляют: не надо драматизировать! Не сообщили, поскольку это не является нештатной ситуацией, всё хорошо, а журналисты и вовсе — страшилку смастерили.

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И, возможно, всё именно так. Возможно, это действительно рабочий момент, какие при эксплуатации таких сложных объектов, как АЭС, а в данном случае временного хранилища для отработанного ядерного топлива, происходят постоянно.

Если бы не два «но». Первое — именно Литва гордится тем, что якобы задаёт высокую планку прозрачности при эксплуатации гражданских ядерных объектов. Любой неосторожный чих на площадке по соседству, в Белоруссии, где сейчас строят свою АЭС, вызывает истерическую реакцию официального Вильнюса. При строительстве помещения крошится бетон? В Литве — паника. «Белорусская АЭС развалится и нам грозит смерть»! Корпус реактора соприкоснулся при транспортировке с линиями электропередач, не оставив при этом даже царапины? Срочно заменить! А прислонился к земле, когда опускали? Тем более! И так с любой мелочью, приправляя это обвинениями в сокрытии.

Но это политика. Второе «но» гораздо важнее. И не только для Белоруссии, Латвии, российской Калининградской области, Польши, но и в целом для всей Европы. Это сам процесс полного демонтажа Игналинской АЭС в Литве. В нём опасно замешена некомпетентность местных специалистов, коррупция с разворовыванием денег от европейских доноров на демонтаж, жёсткая экономия на местах, политическая неграмотность и провинциальность властей, которые изгоняют специалистов, которые хоть как-то связаны с ненавистной Россией. А всё это приправлено паническим стремлением скрыть любую нештатную ситуацию. О ней и расскажем.

В октябре 2010 года на уже закрытой Игналинской АЭС в помещении главных циркуляционных насосов, где в тот момент шли работы, связанные с утилизацией радиоактивного заражения на технике, произошла авария. При проведении технологической промывки контура ядерного реактора первого энергоблока произошел разрыв контура в районе дроссельно-регулирующего клапана. Около трехсот кубометров — а это пять железнодорожных цистерн — густого промывочного материала в виде суспензии с сильной степенью радиоактивного заражения под давлением вылилось через образовавшийся разрыв в технологическое помещение первого блока.

Всё это дело собирали «вручную», а «захоронили» на территории станции. Какое облучение получили участвующие в ликвидации сотрудники — неизвестно. Инцидент скрыли, а стало о нём известно практически случайно. Пресс-служба станции тогда в срочном порядке опубликовала пресс-релиз о «рядовом событии», но чиновники опять попались на вранье: текст, очевидно, в спешке и задним числом датировали 5 октября — днём аварии — при этом в сообщении рассказывалось о реализованных мерах по устранению последствий 6 и 7 октября 2010 года.

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В итоге чиновники тогда не нашли ничего лучше, как обвинить ИА REGNUM в нагнетании обстановки. Более того, после публикации фотографии с места аварии у сотрудников станции стали забирать телефоны с камерами, а департамент госбезопасности Литвы принялся искать, кто из персонала «слил» снимки ИА REGNUM. Этот инцидент восьмилетней давности сегодня необходимо помнить как иллюстрацию того, что в Литве сегодня при любой нештатной ситуации на столь сложном объекте, как АЭС, склонны искать не истинную причину, а бороться с теми, кто про неё рассказал.

И, разумеется, в итоге всю вину свалить на Россию. Что бы то ни было. Вот и в те дни в Литве объявили, что авария произошла… из-за технологий «Росэнергоатома». Не из-за экономии на персонале, не из-за тотальной коррупции и «распила» сотен миллионов евро от европейских доноров.

Тогда всё отрицали, а уже в наше время, в январе 2018 года, дело о массовых хищениях на станции передано в суд. На скамье подсудимых и в 2010 году гендиректор ИАЭС Освальдас Чукшис, который тогда отрицал всё и вся, и плакался литовским СМИ о заговоре врагов. Кстати, как раз сегодня можно наблюдать ровно такую же паранойю литовских чиновников, которые решили изгнать из Литвы немецкую компанию Nukem только из-за того, что она, на 100% принадлежа «Росатому», «идеологически неправильная».

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Но самое главное в другом. Работы по полному демонтажу АЭС — это литовский эксперимент. Никто и никогда не делал ничего подобного, кроме России. Один из ветеранов станции, например, считает, что разбирать «до нуля» нельзя ни в коем случае. И особенно — трогать графитовую кладку. Это может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, что при очевидной некомпетентности местных специалистов и воровстве вполне допустимо. И это может быть катастрофа совсем не для Литвы, а для всей Европы. Такая пугающая перспектива не выглядит фантастически, видя всю линейку инцидентов на АЭС и коррумпированность чиновников.