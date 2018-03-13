В Крыму отложили идею опреснения морской воды

Симферополь, , 15:09 — REGNUM Из-за слишком большой энергоёмкости установок по опреснению морской воды в Крыму пока решили отказаться от рассмотрения этого проекта. Об этом на видеоконференции в Симферополе сообщил 13 марта исполняющий обязанности главы Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с тем, что в Крыму, кроме проблем с водой, есть проблемы и с энергетическим обеспечением, пока эти вопросы не рассматриваются. Я смотрел сводку по наполнению водохранилищ естественного стока, они тоже все наполнены почти под завязку. Поэтому в настоящий момент вопросов по обеспечению Крыма водными ресурсами, которые там находятся, не стоит», — отметил специалист.

По его словам, в последние годы была проделана большая работа по разведке запасов подземных вод в Крыму, на основе которых ведутся эксплуатационные бурения скважин, для забора подземной воды.

«По сведениям гидрогеологов, этих запасов хватит для обеспечения засушливых районов, в придачу к тем запасам, которые имеются в водохранилищах», — подчеркнул Вадим Никаноров.

Как сообщало ИА REGNUM, после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году, наиболее сильные проблемы с водой испытывают населённые пункты Феодосийско-Судакского региона, а также Керчь и Ленинский район. Помимо этого в начале 2018 года стало известно, что вода в ряде городов и сёл северной части Крыма сильно минерализирована и необходимы срочные меры по её очистке.

«Есть системные вопросы к качеству воды в Красноперекопске и Красноперекопском районе. К большому сожалению, уровень минерализации воды колоссальный. Она непригодна для приготовления пищи, это чисто техническая вода. Необходимо принять краткосрочные меры, определить обоснованность тарифа», — констатировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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В конце февраля глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль сообщил, что на данный момент тысячи крымчан испытывают острую нехватку в чистой питьевой воде, которая бы соответствовала всем установленным нормам и стандартам, но пока готовой программы по решению этой проблемы нет.

«Мы очень отстаём от ГОСТовских стандартов по качеству питьевой воды. Жители практически ста населённых пунктов Крыма, в которых в основном используют подземные запасы, пьют некондиционную воду», — отметил чиновник, выражая надежду на установку специальных опреснительных комплексов.

Также напомним, что глава Российской академии наук Александр Сергеев позже предложил провести в Крыму исследования для поиска новых источников воды.

«Нужно произвести геофизические исследования водных ресурсов Крыма, с использованием всех современных методов. Возможно, что вода где-то есть. Это очень интересная и серьёзная научная задача, которую необходимо исследовать. Помимо этого было бы неплохо сделать электронную карту сельскохозяйственных земель», — говорил глава РАН.