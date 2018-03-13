Падение криптовалют: повод для переживаний есть

Москва, , 13:49 — REGNUM По всей видимости, для восстановления стоимости биткоина потребуется гораздо больше времени, чем считалось изначально, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Вот одни из факторов, негативно влияющих на котировки главной криптовалюты. Проблемы с безопасностью. Самым громким происшествием последних дней является взлом одной из крупнейших криптобирж Binance», — считает Мащенко.

По его словам, хакеры получили доступ к клиентским счетам компании и собирались с помощью них заработать на манипуляциях курсом VIA/BTC, разогнав его с помощью массовых покупок. Однако у них ничего не получилось: вывод средств с площадки был оперативно запрещен, а деньги на счетах самих мошенников были заморожены.

«Тем не менее, это происшествие стало лишним поводом вновь поднять тему безопасности на рынке и привело к распродажам криптовалют. Если добавить к этому аналогичные проблемы на японских биржах и действия регуляторов в отношении площадок, то причины падения котировок становятся очевидными», — отметил эксперт.

Не стоит забывать и о падении спроса на криптовалюту: количество транзакций находится на двухлетнем минимуме, а объемы биткоинов пересылаемых с кошелька на кошелек на трехлетнем. В отсутствии новых пользователей и свежего капитала восстановление становится практически невозможным.

«Дополнительным поводом для переживаний служат действия, связанные с распродажей балансов Mt. Gox — печально известной криптобиржи, которая проходит процедуру банкротства.

Для расчета с кредиторами попечитель площадки с декабря по февраль продал 35 тыс. 841 ($362 млн) биткоинов и 34 тыс. 008 ($45 млн) биткоин кэш», — привел цифры Мащенко.

Причем «топорность» проделанной работы могла сыграть не последнюю роль в падении цен. В данный момент попечителю необходимо продать еще 166 тыс. биткоинов и 168 тыс. биткоин кэш, что внушает серьезные опасения инвесторам.

«Возможность снижения котировок остается в силе, но о глобальном изменении настроений касательно будущего роста говорить пока рано. Каждое новое падение продолжает восприниматься игроками как повод для увеличения позиции по более привлекательной стоимости.

Если цена сможет закрепиться выше уровня $9 600, то вполне можно ожидать достижения отметки в $12 тыс. в обозримой перспективе», — заявил эксперт.

Читайте также: Криптовалюты продолжают падение