Криптовалюты продолжают падение

Москва, , 09:12 — REGNUM Сегодня, 13 марта, на торгах популярная криптовалюта биткоин торгуется возле отметки в 9,3 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, на утро сегодняшнего дня биткоин дешевел на 1,47% — до 9,42 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 1,91% — до 9,378 тысячи долларов, на OKEx — на 1,67%, до 9,374 тысячи долларов.

Читайте также: Биткоин преодолел отметку в $11,5 тыс. и пошел в рост

«Майнер не пройдёт!»: Яндекс реализовал защиту от криптовалютчиков

Добавим, что за последнюю неделю биткоин опустился с уровня примерно в 11 тысяч долларов, достигая отметки в 8,5 тысячи долларов в нижней границе в прошлую пятницу.

Читайте также: Количество хакерских кибератак будет только расти — эксперт

Вниз стремятся и другие криптовалюты. Так, Ethereum дешевел на 1,71%, до 710,99 доллара, Ripple — на 1,78%, до 0,8 доллара.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, в 2018 году биткоин может вырасти до $75 тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году биткоин может вырасти до $75 тысяч