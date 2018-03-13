За год калужане совершили почти 6 млн операций по картам «Мир»

Калуга, , 13:19 — REGNUM Калужские бюджетники все активнее пользуются национальной платежной картой «Мир» для безналичной оплаты товаров и услуг. Если в начале 2017 года на снятие наличных с этих карт приходилось около 28% от всех операций, то в четвертом квартале этот показатель снизился до 20%. Об этом заявил руководитель отделения Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Репета.

Читайте также: За год калужане потратили 217 млрд рублей с помощью банковских карт

52% жителей России одобряют переход на карты «Мир»: опрос

Всего же за 2017 год калужане по картам «Мир» совершили почти 6 млн операций на общую сумму, превышающую 10 млрд рублей. Средняя сумма покупки при использовании национальной платежной карты составила в регионе 680 рублей.

Ранее по теме: Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»

По данным регионального отделения банка, по итогам 2017 года жителям Калужской области было выдано более 215 тыс. национальных платежных карт «Мир». На сегодня это порядка 15% от общего числа платежных карт, используемых при расчётах.

По словам экспертов, на рост числа безналичных платежей повлияло развитие платежной инфраструктуры (количество электронных терминалов на территории Калужской области за год возросло почти на треть), а также вступление в силу новых требований федерального закона, обязывающие торговые организации и предпринимателей с годовой выручкой от 40 млн рублей принимать к оплате карты «Мир» с октября 2017 года.

Читайте также: Жители России не спешат заводить карту «Мир»: опрос

Как сообщало ИА REGNUM, закон о поэтапном переходе бюджетников на платежные карты национальной платежной системы «Мир» депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении 21 апреля 2017 года. Согласно документу, в срок до 1 июля 2017 года российские банки должны обеспечить приём карт «Мир» во всех устройствах, которые используются для расчетов с использованием платежных карт, в том числе и для банкоматов. До 1 июля 2018 года работники бюджетной сферы должны быть переведены на карту «Мир». Пенсионерам может быть предоставлена карта «Мир» взамен другой карты, которая не считается национальным платежным инструментом. Крайний срок — июль 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Карты «Мир» уже принимают в Армении