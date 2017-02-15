52% жителей России одобряют переход на карты «Мир»: опрос

Москва, , 10:28 — REGNUM Идею о переводе бюджетных выплат на карты «Мир» поддерживают более половины жителей России (52%), напротив, не одобряют эту меру 34%. При этом среди граждан, пользующихся несколькими банковскими картами, уровень поддержки выше, чем в среднем по выборке (61%), в то же время среди тех, у кого нет карты, против высказывается каждый второй (51%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Граждане, с одобрением воспринявшие решение о переводе бюджетных выплат на карту «Мир», в целом довольно четко аргументируют свою позицию: отмечается фактор удобства (21%), безопасность системы (18%), стремление поддержать российские технологии (15%), независимость от иностранных банков (15%) и др. Основной довод «против» — привычка и большее доверие к наличным деньгам (49%).

Самая лояльная аудитория к использованию карт «Мир» — «продвинутые» держатели банковских карт (кто имеет две или более карты) — среди них 58% заявили о готовности завести национальную платежную карту по бесплатному предложению от банка. В целом по стране доля согласных завести карту «Мир» составляет 47%.

Отказались бы от получения карты 43% респондентов, в первую очередь это граждане, не использующие банковские карты в принципе (среди них доля «отказников» составляет 66%).

Отметим, держателями банковских карт (одной или нескольких) являются 82% жителей России.

Опрос проведен 1−3 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.