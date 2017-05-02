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Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»

Экономика

С 1 июля российские банки будут обязаны выдавать карту «Мир» бюджетникам или пенсионерам, если те обратятся за открытием нового счета

Карта МИР
Иллюстрация: Banki.ru
Карта МИР

Москва, 2 мая 2017, 07:22 — REGNUM  Закон о поэтапном переводе пенсионеров и работников бюджетной сферы на платежные карты «Мир» подписан российским президентом Владимиром Путиным. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в срок до 1 июля 2017 года российские банки должны обеспечить прием карт «Мир» во всех устройствах, которые используются для расчетов с использованием платежных карт, в том числе и для банкоматов.

С 1 июля российские банки будут обязаны выдавать карту «Мир» бюджетникам или пенсионерам, если те обратятся за открытием нового счета с использованием платежных карт для выплат.

Напомним, работники бюджетной сферы должны быть до 1 июля 2018 года переведены на карту «Мир». Пенсионерам может быть предоставлена карта «Мир» взамен другой карты, которая не считается национальным платежным инструментом. Крайний срок — июля 2020 года.

«Мир» — российская национальная платежная система, ее оператором является Национальная система платежных карт (НСПК), которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за западных санкций возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2017 года депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о поэтапном переходе бюджетников на платежные карты национальной платежной системы «Мир».

Читайте подробнее: Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»

26 апреля Совфед одобрил закон о внедрении карты «Мир». Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин заявил, что будет проведен мониторинг реализации закона.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед одобрил переход на «Мир»

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