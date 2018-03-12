Выходные для рубля прошли позитивно

Москва, , 12:37 — REGNUM Длинные выходные в России закончились. Произошедшие за этот период в мире события преимущественно сложились в пользу российской валюты, но еще не учтены рынком, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Нефть в конце прошлой недели получила серьезную поддержку. Опубликованный 7 марта отчет от минэнерго США продемонстрировал замедление роста запасов с 3 млн до 2,4 млн баррелей.

«9 марта уже агентство Baker Hughes опубликовало данные, согласно которым количество буровых в США сократилось 800 до 796, это произошло впервые за последние семь недель. Баррель Brent по итогам пятницы прибавил +3%», — привел цифры эксперт.

Дополнительным позитивным фактором для рубля сегодня, 12 марта, выступит рост аппетита участников рынка к рисковым активам. Американский фондовый индекс S&P 500, 8 и 9 марта прибавил +3%.

«Единственным сдерживающим для роста российской валюты, сегодня может выступить расширение санкций против России со стороны Великобритании», — отметил Быков.

Причина в убийстве на территории Великобритании бывшего разведчика Сергей Скрипаля, в причастности к которому обвиняют российские власти.

«Учитывая все факторы, базовым сценарием для пары USDRUB на сегодня станет снижение в диапазон 56−56,40 и для пары EURRUB 69,10−69,30», — считает эксперт.

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