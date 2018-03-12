Позиции рубля устойчивые

Москва, , 09:22 — REGNUM На торгах 7 марта быкам по рублю удалось перехватить инициативу, в результате чего новая попытка прорвать психологическую отметку 57 рублей обернулась для доллара неудачей, и пара вышла в «минус» по итогам недели, завил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Котировки завершили сессию в районе 56,60 руб., с потерями в размере 0,23%. Пара евро/рубль просела более чем на 1% из-за слабости единой валюты, которая продолжила отыгрывать «мягкий» тон главы ЕЦБ.

«Позиции рубля выглядят относительно устойчивыми. Под конец недели валюта ощутила на себе эффект от укрепления интереса к риску, чему способствовало развитие событий на политической арене в мире.

Трамп, как и обещал, ввел импортные пошлины, но сделал исключение для Канады и Мексики, а также намекнул, тарифы можно отметить и для других стран при выполнении определенных условий», — пояснил эксперт.

Тем временем появилась информация о возможной встрече лидеров США и Северной Кореи. Смягчение позиции Трампа вкупе с надеждами на устранение угрозы ядерной войны поддержали спрос на рисковые активы, включая рубль и нефть Brent, которая с легкостью вернулась выше отметки $65.

«В дальнейшем отечественную валюту будет поддерживать традиционный налоговый период, однако рост будет сдерживаться опасениями введения новых санкций со стороны Вашингтона», — считает Ковалев.

Замминистра финансов США дала понять, что предыдущие ограничения — это лишь часть усилий, которые Штаты предпримут в отношении РФ, а глава Национальной разведки подтвердил, что список свежих санкций будет представлен в ближайшие дни.

«Опасаясь того, что ограничения затронут госдолг России, американские спекулянты на всякий случай избавляются от российских бумаг. За первую неделю марта их инвестиции в отечественные ценные бумаги сократились более чем на 4,5%. На фоне этих страхов в ближайшие дни перспективы укрепления рубля будут ограниченными», — полагает эксперт.

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