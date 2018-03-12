О гектарах на Колыме: «Что мы можем предложить? Голую тундру с комарами?»

Магадан, Магаданская область, , 10:10 — REGNUM В Магаданской области просят адаптировать под регион закон о раздаче бесплатных гектаров на Дальнем Востоке, потому что пока участки на Колыме, как выясняется, никому не нужны. Заместитель председателя Магаданской городской Думы Виктор Баринов считает, что в регионе землю должны выдавать на берегах водоёмов, но по действующим законом это запрещено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Парламентарий подвёл промежуточный результат реализации закона о раздаче гектаров.

«У нас по данным на начало года принято 2 тысячи заявок и есть 800 положительных решений. Вроде бы, хорошая статистика, но заметного влияния на экономику региона выданные земли не дали и, скорее всего, не дадут. Меня волнует ситуация в Магаданской области, но показать какой-либо реализованный проект пока мы не можем. Дело в том, что процент действительно используемых земель крайне мал и будет еще меньше, когда люди начнут от них отказываться», — цитирует Виктора Баринова ИА MagadanMedia.

Депутат уверен, что руководству области стоит добиваться пересмотра законодательства. По его мнению, участки вдоль берегов привлекательны с точки зрения развития туризма, и эти возможности стоит использовать.

«Посмотрите, скандинавские страны находятся на одной широте с Магаданской областью. Там почти нет сельского хозяйства, зато есть развитая инфраструктура экологического, охотничьего и рыболовного туризма. Почему там на берегах водоемов строить можно, а у нас нельзя!?», — удивлён Виктор Баринов.

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Следствием этого колымский парламентарий называет то, что более половины туристического трафика в Норвегии и Финляндии составляют жители России, «а у нас счёт приезжих туристов идет на единицы». Как отметил Виктор Баринов, в современном туристическом бизнесе вид из окна — это самый важный элемент любого путешествия.

«У нас действуют нормы прошлого века, которые вообще принимали в стране, которой уже нет. Эту ситуацию нужно срочно в корне менять. Мы знаем, что интерес к Магаданской области у туристов в России и за рубежом очень большой. Но что мы сейчас можем предложить? Голую тундру с комарами?!», — подчеркнул Виктор Баринов.

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Факторами в пользу пересмотра законодательства о дальневосточных гектарах он также называет то, что регионы, входящие в состав Дальневосточного федерального округа слишком отличаются друга от друга экономически, климатически и ментально, чтобы применять к ним единые правила при оформлении земли.

«Почему бы не разделить дальневосточный гектар на направления с учетом особенностей территорий? Уверен, что чукотский, магаданский или хабаровский гектары смогут более точно определить своего потребителя из числа желающих. Сейчас перед государством стоит трудная и глобальная задача удержать людей на северных территориях. Осваивать Севера повторно и адаптировать к жизни новых людей обойдется очень дорого. Наши регионы насколько огромные, настолько и разные. Считаю, что задача требует нестандартных и различных к каждому региону подходов», — отметил также депутат.

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Он уверен, что самым перспективным направлением освоения дальневосточного гектара на Колыме должно стать не сельское хозяйство в зоне экстремального земледелия, а туристическое и охотничье дело в одном из самых живописных уголков России.

«Есть устоявшиеся во всем мире современные требования к организации турбизнеса. Это хорошая техническая оснащенность, красивые виды на берегу реки или озера, возможность припарковать лодку. А зачем нужен дальневосточный гектар, если он в этом деле не помощник? Привлекательные с точки зрения развития туризма участки взять в собственность нельзя. Мешает неповоротливость», — сокрушается Виктор Баринов.

Одной из причин неадаптированности закона о гектарах к реалиям депутат назвал то, что дальневосточные сенаторы и депутаты Госдумы недостаточно активно встречаются с общественностью и интересуются мнением людей. Парламентарий также посоветовал главе Минвостокразвития РФ Александру Галушке больше бывать в отдаленных дальневосточных регионах, чтобы иметь полное представление о том, что там происходит.

Напомним, 45% участников опроса, проведённого ИА REGNUM, считают: на Дальний Восток людям мешает поехать непонимание того, что делать на гектаре в тайге без дорог и инфраструктуры. Ещё 36% называют причиной отсутствия ажиотажа на гектары недоверие государству и подозрение, что кинут без помощи и поддержки, 27% останавливает отсутствие денег на освоение земли, 15% — недостаточные меры поддержки для переезжающих. При этом 45% принявших участие в опросе сообщили, что их в принципе не привлекает возможность получения бесплатной земли на Дальнем Востоке.