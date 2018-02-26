На Сахалине уже год не могут создать обещанный поселок на ДВ-гектарах

Южно-Сахалинск, , 08:04 — REGNUM Год назад владельцы дальневосточных гектаров в Долинском районе Сахалина объединились и при поддержке властей решили создать новое поселение — село Успешное. Но с тех пор люди не могут приступить к освоению земель — территорию будущего поселка накрыла санитарная зона от расположенного рядом карьера, а новое село — бюрократия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Созданное в Долинском районе новое «гектарное» село Успешное должно было объединить 130 земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар». Но, уже после того, как люди оформили земельные наделы, выяснилось: оформить вид разрешенного использования (ВРИ) они не могут, поскольку поселок попадает в санитарную зону расположенного рядом карьера. Строить дома на СЗЗ нельзя по закону. На проекте можно ставить крест.

Сегодня чиновники решают, что село Успешное делать самостоятельным населенным пунктом нецелесообразно — его теперь хотят сделать планировочным районом другого населенного пункта.

От всего этого у людей голова кругом — в их распоряжении всего три года, чтобы показать государству освоение участка. Иначе землю отберут.

Сахалинец Денис Крякин планировал на своей земле построить дом, разбить сад и разводить перепелок.

«Я год не могу выбрать вид разрешенного использования! Я просто теряю время. Все сейчас находимся в подвешенном состоянии. После трех лет мы должны показать освоение участков. А год уже прошел. Мы ничего не можем — ни планировать, ни строить, потому, что нет ВРИ. Одобрить ВРИ администрация Долинска не может из-за санитарно-защитной зоны карьера», — цитирует владельца гектара в так и несостоявшемся селе Успешное ИА «Сахалин. Инфо».

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Владельцы 130 дальневосточных гектаров, мечтавшие объединиться в новый поселок, утверждают, что причиной их злоключений стало распоряжение регионального министерства имущественных и земельных отношений, «спущенное» в Долинский муниципалитет. Согласно этому документу, санитарно-защитная зона карьера оказалась на 500 метров больше, чем в проекте, утвержденном ранее, и «накрыла» будущее село Успешное, не оставив ему шансов на жизнь. В СЗЗ вошли более 80% участков будущего села.

«И о создании нового села, и о строительстве здесь домов можно забыть. Основываясь на распоряжении минимущества и земельных отношений, администрация Долинска стала отказывать гектарщикам в утверждении выбранного ими вида разрешенного использования участков. Что теперь с этими участками делать — никто не понимает», — жалуются владельцы гектаров.

Но парадоксы ситуации этим не исчерпываются.

Как выяснили владельцы гектаров, официально никакой санитарно-защитной зоны не существует, она нигде не была официально оформлена и не была утверждена.

«Минприроды Сахалина эту СЗЗ взяло с потолка. По СанПИНу, в подобных случаях карьер обносят СЗЗ всего в 500 метров, а не в 1000, как сделали у нас», — утверждают владельцы земельных наделов.

В администрации Долинска с середины января ждут очередного разъяснения от министерства имущественных и земельных отношений. А владельцев гектаров волнует единственный вопрос: почему вся эта кутерьма с санитарно-защитной зоной карьера возникла после официальной выдачи земельных участков, а не до неё?

Минимущества и земельных отношений на обращения гектарщиков реагирует отписками и пытается переложить ответственность на региональное минприроды, Роспотребнадзор, и т. д.

«А мы между тем начали сами копать. И выяснили, что лицензия карьеру была выдана не на добычу, а на изыскания. Границы должны быть другими и проходить в другом месте у этой СЗЗ, она вообще не должна затрагивать наши участки!» — говорят гектарщики.

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Владельцы дальневосточных гектаров также протестуют против того, чтобы вместо нового поселка со свежеразработанными правилами землепользования и застройки их участки были отнесены к планировочному району старого поселения:

«У нас была свобода определения, из-за этого люди и решили взять участки. Нам обещали, что в новом селе Успешное мы сможем выбрать любой вид разрешенного использования. В результате, например, если кто на своем участке захочет строить дом, а в планировочном районе эти земли отнесены к землям сельхозназначения. Строить дома нельзя. И заниматься предпринимательской деятельностью нельзя. То есть нам элементарно мешают воспользоваться законным правом на землю в рамках программы «Дальневосточный гектар». Мы требуем создания нового населенного пункта, как было обещано! Люди поверили, настроились, а тут — бац, и все, не будет никакого поселка?!» — возмущаются люди.

По словам владельцев «дальневосточных гектаров» в Долинском, власти сначала продавили вопрос с созданием нового села, раструбили об этом на всю страну, а теперь говорят, что это нецелесообразно, — мол, в селе должно быть не менее 1000 человек. При этом люди не видят никаких нормативных документов и экономических расчетов. А вот в соседнем Хабаровском крае новый гектарный поселок Дальневосточный создают при 600 участниках программы.

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Много упреков у людей, поверивших в агитационные выступления Минвостокразвития и ставших участниками программы «Дальневосточный гектар», и в адрес главного дальневосточного министерства, квартирующего, как известно, в Москве. Главный упрек в том, что критерии освоения участков, по которым Минвостокразвития будет через три года выносить решения по степени освоения, нет — они попросту не разработаны. Это буквально вгоняет людей в ступор:

«Вообще неясно — что надо сделать? Колышки вбить, чтобы им показать, что на участке будут строить? Минвостокразвития обещало опубликовать критерии в конце декабря 2017 года — но их как не было, так и нет».

По информации министерства имущественных и земельных отношений Сахалина, вблизи несостоявшегося села Успешное расположены сразу пять карьеров — Старорусский Северный, Старорусский Северный-1, Южный Соколовский, Соколовский Северный и Соколовское месторождение амфиболитов. Однако во всех ответах министерства гектарщикам ответа на главный вопрос — о санитарно-защитной зоне и ее границах — нет.

А по информации минприроды региона и Роспотребнадзора, никакая СЗЗ там вообще не устанавливалась.

По поводу отказа гектарщикам в создании села Успешное как отдельного населенного пункта в ответе минимущества и земельных отношений говорится:

«В целях устойчивого развития территорий, транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан, а также по причине экономической нецелесообразности создания нового села, главой Долинска принято решение о подготовке генерального плана населенного пункта Сокол с включением земельных участков по программе «Дальневосточный гектар».

То есть люди, взявшие гектары под уверения о том, что они создадут свой новый поселок, просто станут жителями давно существующего села Сокол? Зачем тогда было обещать новый поселок, который людям намного выгоднее?

Впрочем, в администрации Долинска сообщили, что окончательное решение пока не принято.

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Комментируя в социальной сети ситуацию с несостоявшимся поселком Успешный на Сахалине, один из посетителей написал частушку:

«Принимая в дар гектар,

Не забудь о важном:

Что чиновник тот подарок сделает бумажным.

Мы живем в стране статистов.

Всё — только для отчёта

Под надзором аферистов

Высокого полёта».

Как сообщало ИА REGNUM, по-настоящему трагичная история разворачивается сегодня в другом субъекте ДФО — ЕАО.

Там предприниматель Александр Кудинов взял гектар. В райадминистрации мужчине объяснили, что разрешения на вырубку деревьев не требуется. Он и вырубил — а как построить, если лес не срубить? В результате суд присудил ему штраф в 137 тыс. рублей. Затем на предпринимателя завели уголовное дело, с него взяли подписку о невыезде, в его доме Отдел по борьбе с экономическими преступлениями проводил обыски — следователи пытались найти орудия «преступления» — пилу и топор. Но не нашли и зачем-то изъяли блокнот с личными записями.

На данный момент корреспондент ИА REGNUM не смог выяснить, как обстоят дела с расследованием «преступления века»:

«Я не могу вам ничего рассказывать. После ваших публикаций меня вызвал к себе следователь и взял с меня подписку о неразглашении хода следствия вплоть до окончания расследования. Если я вам скажу хоть что-то, меня могут поместить в СИЗО. Не звоните мне пока, пожалуйста. Я боюсь, что мой телефон прослушивают. Я вообще уже не знаю, что мне делать», — сообщил Александр Кудинов.

На Дальнем Востоке к выдаче в рамках программы «Дальневосточный гектар» свободно 188,4 млн гектаров земли — земли, которая столетиями не была востребована никем. Дальневосточные гектары — это в большинстве своем непроходимая тайга, болота, топи и мари. Это земли, к которым нет ни дорог, ни направлений, нет инфраструктуры, нет ничего. Сегодня, несмотря на громкие заявления чиновников Минвостокразвития, выдано всего 35 тыс гектаров. Но, как указывают эксперты, зачастую дальше выделения участков дело не идет. Получив землю, человек сталкивается с таким колоссальным количеством бюрократических преград, что теряет всякое желание осваивать эту землю.

Опрос, проведенный ИА REGNUM, показал, что граждане России, хоть и хорошо информированы о программе «Дальневосточный гектар», но ехать за бесплатным наделом в ДФО не собираются. А зачем? Чтобы потом мучиться с многомесячной перепиской, запретами, уголовными делами и несовершенством закона «О Дальневосточном гектаре» — сырого, кривого, косого и хромого на обе ноги?

Попытки взять гектар в ДФО то и дело наталкиваются на всевозможные препоны — то это земли Минобороны, то Гослесфонда, то за разрешением на вырубку деревьев нужно бегать не один месяц, то крестьяне, десятилетиями пасшие скот на своих землях, встречают гектарщиков вилами и перекрывают дороги.

Сдается, что 188,4 млн дальневосточных гектаров так и останутся невостребованными. Потому, что бардак с дальневосточными землями не разгрести и за 188 млн лет.

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