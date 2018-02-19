Либеральная логика — это «презумпция вины РФ за всё»

Москва, , 20:22 — REGNUM Следует отказаться от либерального подхода, который предполагает, что Россия заранее виновата во всём, считает глава комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Об этом он заявил 19 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя международное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.

«Наши либеральные «друзья» скажут, что мы во всём виноваты и все наши проблемы в том, что у нас паранойя в отношении окружающего мира, — заявил парламентарий. — Это то, что нас может сильно подвести. Почему около наших границ 400 американских военных баз? Почему против нас вводят санкции? Потому что РФ якобы подрывает демократический процесс по всему миру. Почему Гитлер напал СССР? Потому что СССР собирался напасть на Гитлера. Это либеральная логика презумпции вины РФ за всё».

Кроме того, политик обратил внимание, что в доктрине национальной безопасности США Россия названа врагом номер 1, так же, как и в доктрине национальной обороны.

«В чём Россия виновата? — заявил Никонов. — Нас обвиняют в том, что у нас иллюзии или паранойя. Но что идёт в Донецке или в Луганске? Там люди гибнут каждый день. Это что, не война, что ли? То, что мы имеем, это давление на Россию. По всем линиям».

Напомним, что, как гласят документы, опубликованные на сайте американского Белого дома, в бюджете США на 2019 год заложены 6,3 млрд долларов на сдерживание России в Европе военными средствами. План многолетнего проекта сдерживания предполагает увеличение присутствия в странах ЕС американских военных, подготовку союзников по НАТО в Восточной Европе, а также модернизацию в Евросоюзе боевой техники и прочего военного оборудования США. Кроме того, предусмотрено увеличение объёмов складируемой в ЕС американской военной техники и тяжелых вооружений, наращивание количества сухопутных войск США в регионе, а также рост способности американской военной авиации быстро расширять площадь боевых операций в условиях войны.

Читайте также: США выделили ещё $6,3 млрд на сдерживание России в Европе