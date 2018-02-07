По Кудрину, деньги есть «только в кошельках пожилых»

Москва, , 17:35 — REGNUM В Госдуме раскритиковали позицию экс-главы Минфина Алексея Кудрина о том, что повышение пенсионного возраста неизбежно.

Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выразил уверенность в том, что повышение в России пенсионного возраста неизбежно. Страна стоит перед серьезным демографическим вызовом, заявил политик. Число людей в возрасте от двадцати до сорока лет за ближайшие десятилетия снизится на десять миллионов человек, считает он.

«Кудрин снова заиграл на своей любимой старой шарманке. Его послушать, так единственное место в стране, где есть деньги — так это в кошельках пожилых граждан России, а рост экономики возможен только за счет повышения пенсионного возраста», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») в соцсети.

По мнению парламентария, России жизненно необходима народная экономика национальных интересов, одним из основных локомотивов которой должен стать оборонно-промышленный комплекс.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы правительства РФ Ольга Голодец заверила, что вопрос о повышении пенсионного возраста в правительстве не рассматривается.

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