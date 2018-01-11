Рубль сохраняет потенциал роста

Москва, , 09:53 — REGNUM Рубль 10 января достиг максимумов середины 2016 года, где привлек фиксацию прибыли и вышел в небольшой минус против доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Впрочем, несмотря на отскок, пара не смогла преодолеть отметку 57 рублей, что с технической точки зрения указывает на сохранение бычьего потенциала у российской валюты.

«Любопытно, что рубль не сумел воспользоваться широкомасштабным ослаблением «американца» на слухах о возможном прекращении покупок гособлигаций США со стороны Китая», — отметил эксперт.

Нефть оставалась стабильно высокой, ранее обновив максимумы 2,5-летней давности. Такая сдержанная реакция свидетельствует о перекупленности российской валюты — в этих условиях игроки решили повременить с дальнейшими покупками.

«Впрочем, общая картина по-прежнему говорит в пользу укрепления рубля, так что после некоторой консолидации пара может отправиться к новым минимумам, если на рынок черного золота не придет коррекция», — пояснил Ковалев.

Немаловажным для динамики пары доллар/рубль будет пятничный отчет по инфляции в США, поскольку его результаты могут повлиять на ожидания игроков относительно дальнейших темпов повышения ставки Федрезервом.

«Слабые цифры способны поднять новую волну распродаж американской валюты, что сыграет на руку российской валюте», — считает эксперт.

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