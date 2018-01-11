Москва, , 07:22 — REGNUM Рубль на открытии 10 января обновил максимумы против иностранных валют. В начале торгов его укреплению способствовала дорожающая нефть. Курс доллара снизился до 56,76 руб., курс евро — до 67,74 руб.

Резкое ослабление рубля против единой валюты последовало после сообщения Bloomberg о том, что Китай планирует уменьшить или приостановить покупки американских облигаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Волатильность на Форекс подскочила из-за того, что Китай является крупнейшим держателем долга США. По последним данным департамента Казначейства США, Китай является держателем американских облигаций на сумму 1,189 трлн долларов. На этих новостях курс доллара восстановился до 57,10 руб., курс евро — до 68,50 руб.

Тенденция ослабления доллара дальнейшего развития не получила. На американской сессии он отыграл у основных валюты большую часть потерь. Курс доллара закрылся на уровне 57,03 руб., курс евро — 68,24 руб.

Сегодня, 11 января, нефть марки Brent торгуется выше $69 за баррель. Покупатели в данный момент очень сильны, так как отчеты Американского института нефти и минэнерго США еженедельно отражают сокращение запасов нефти. На бычьем тренде участники рынка предпочитают закрывать глаза на увеличение запасов бензина и дистиллятов.

Пара доллар/рубль три дня торгуется в диапазоне 56,75—57,20 руб. Сегодня стоит ожидать выхода из канала. Если цена на нефть начнет коррекционное движение и упадет ниже $68,72, то можно ждать выхода курса доллара вверх к уровню 57,43 руб.

Рубль поддерживается высоким спросом на ОФЗ. По итогам вчерашних торгов индекс RGBI вырос на 0,18%, до 142,33. Но 10 января провалился один аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ. Вместо 20 млрд рублей ведомство получило 18,2 млрд рублей.

Серьезный звоночек, хотя рынок его проигнорировал. Для пары евро/рубль предпочтительней рост до 68,60 руб., чем снижение.

Напомним, 10 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 3 коп. (+0,07%), до 57,03 руб., курс евро — на 26 коп. (+1,01%), до 68,24 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (+11,11%), евро/рубль — 277,3 млн евро (-55,62%).

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