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Рост долгов жителей России перед банками опередил рост объема вкладов

Экономика

Жители России используют заемные средства, чтобы покрыть недостаток доходов

Рост долгов жителей России перед банками опередил рост объема вкладов
Кредитование

Москва, 9 января 2018, 08:45 — REGNUM  Объем накопленной за 11 месяцев 2017 года задолженности жителей России перед банками превысил объем накопленных вкладов, сообщают 9 января «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

По данным регулятора, объем выданных кредитов с января по ноябрь 2017 года вырос на 1,2 трлн рублей, в то время как объем депозитов увеличился лишь на 800 млрд рублей. Всего жители России задолжали банкам 12 трлн рублей и разместили на счетах 25 трлн рублей.

Ситуацию в этой сфере объяснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. По его словам, жители России используют заемные средства, чтобы покрыть недостаток доходов.

Изменить ситуацию могли бы средства, выплачиваемые работникам в конце года, — тринадцатые зарплаты и бонусы, но в 2017 году серьезно повлиять на положение дел они не смогут, заключает эксперт.

Реальные доходы граждан за 11 месяцев снизились на 1,4%, из-за чего люди прибегают к увеличению потребленияза счет розничных кредитов. По словам Хромова, нынешняя экономическая ситуация может способствовать появлению рисков, подрывающих финансовую устойчивость домохозяйств.

При этом спрос на товары и услуги растет: по данным Росстата, в январе — ноябре оборот розницы в годовом выражении увеличился на 3%.

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Напомним, по данным государственной службы статистики РФ, доходы населения сокращаются четвертый год подряд: в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%. Среднемесячная начисленная зарплата жителей страны, по данным ведомства, при этом растёт.

Эксперты указывают, что такое положение дел свидетельствует о продолжающемся кризисе в экономике.

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Макроэкономика России

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