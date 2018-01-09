Рост долгов жителей России перед банками опередил рост объема вкладов

Москва, , 08:45 — REGNUM Объем накопленной за 11 месяцев 2017 года задолженности жителей России перед банками превысил объем накопленных вкладов, сообщают 9 января «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

По данным регулятора, объем выданных кредитов с января по ноябрь 2017 года вырос на 1,2 трлн рублей, в то время как объем депозитов увеличился лишь на 800 млрд рублей. Всего жители России задолжали банкам 12 трлн рублей и разместили на счетах 25 трлн рублей.

Ситуацию в этой сфере объяснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. По его словам, жители России используют заемные средства, чтобы покрыть недостаток доходов.

Изменить ситуацию могли бы средства, выплачиваемые работникам в конце года, — тринадцатые зарплаты и бонусы, но в 2017 году серьезно повлиять на положение дел они не смогут, заключает эксперт.

Реальные доходы граждан за 11 месяцев снизились на 1,4%, из-за чего люди прибегают к увеличению потребленияза счет розничных кредитов. По словам Хромова, нынешняя экономическая ситуация может способствовать появлению рисков, подрывающих финансовую устойчивость домохозяйств.

При этом спрос на товары и услуги растет: по данным Росстата, в январе — ноябре оборот розницы в годовом выражении увеличился на 3%.

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Напомним, по данным государственной службы статистики РФ, доходы населения сокращаются четвертый год подряд: в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%. Среднемесячная начисленная зарплата жителей страны, по данным ведомства, при этом растёт.

Эксперты указывают, что такое положение дел свидетельствует о продолжающемся кризисе в экономике.

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