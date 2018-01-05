Медленный рост и низкая инфляция – прогноз экономиста Колганова на 2018 год

Москва, , 10:19 — REGNUM Доходы населения в 2018 году вряд ли сильно вырастут, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Я предполагаю, что экономический рост в 2018 году будет измеряться очень низкими показателями, потому что при тех темпах прироста инвестиций, которые были в 2017 году, трудно ожидать высоких темпов экономического роста, — отметил он. — Что касается инфляции, то она, вероятно, останется на сегодняшнем уровне. Инфляция будет достаточно умеренной, потому что факторов для её разгона не видно. Цены на сырьё, топливо и электроэнергию вряд ли сильно вырастут. То же самое касается и доходов населения — маловероятно, что они существенно увеличатся. Основной рост доходов (если он будет) придётся на высокодоходные группы населения. Для высоких показателей инфляции предпосылок нет. Мы будем жить при низкой инфляции и при медленных темпах роста».

При этом он отметил, что низкая цена нефти (порядка 40 долларов за баррель), которой ждут составители российского бюджета на 2018 год, допустима.

«Точно предсказывать цены на нефть вряд ли кто возьмётся, — заметил экономист. — Большая часть сделанных прогнозов не оправдалась. Поэтому то, что там заложили существенный резерв (ниже 40 долларов нефть вряд ли обвалится), можно считать допустимым. Скорее всего, реальная цена будет выше, и тогда встанет вопрос: на что израсходуют не предусмотренные бюджетом доходы, связанные с более высокой ценой нефти, чем прогнозная».

Кроме того, он предположил, что тенденция снижения цен на рынке недвижимости в 2018 году может продолжиться, хотя и не везде.

«В 2017 году, несмотря на спад продаж, мы наблюдали большой рост строительного производства, — напомнил Колганов. — Довольно большие заделы по строительству есть и сейчас. Однако рост предложения жилья на фоне недостаточного спроса населения может угнетающе действовать на рынок продаж. Главным образом цены на жилье падали в провинции — там, где доходы населения ниже. Москва и Санкт-Петербург падения цен практически не демонстрировали, так как в этих городах сконцентрированы высокодоходные группы населения, которые предъявляют повышенный спрос на жильё. Плюс к этому значительный спрос на жильё поддерживается за счет миграции из других регионов, поэтому в Москве и Санкт-Петербурге не стоит ждать существенного падения цен».

Что касается роста трудовой миграции, то, по мнению Колганова, поскольку никакого существенного оживления экономики не предполагается, вероятно, и роста потребности в мигрантах тоже не будет.

«Сейчас рынок более-менее сбалансирован, — констатировал эксперт. — Экономика будет в полусонном состоянии, и существенных перемен я не предвижу, если не случится внешних шоков. Спад в мировой экономике может отразиться на спросе на нашу экспортную продукцию и соответственно по цепочке на всём остальном».

Напомним, что прогнозируемый объём доходов федерального бюджета на 2018 год составит 15 трлн 182 млрд рублей. Доходы в 2019 достигнут 15,55 трлн рублей, в 2020 году — 16,28 трлн рублей. Предполагаемые расходы составят 16 трлн 514 млрд рублей. В 2019 году прогноз — 16,4 трлн рублей, в 2020 году — 17,2 трлн рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета России составит 1,332 триллиона рублей или 1,97% от ВВП. В 2019 году дефицит прогнозируется 0,84% ВВП, а в 2020 году — 0,87% ВВП.

Инфляция, по оценке Минфина, с 2018 по 2020 год составит 4%.

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