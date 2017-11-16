Рубль взял паузу

Москва, , 12:40 — REGNUM На российском валютном рынке 16 ноября передышка. Частично это связано с общим охлаждением активности, возникшей в последние дни в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Сastle Family Office в России и СНГ Андрей Дьяченко.

«Частично это связано с оттоком рублевой ликвидности на рынок ОФЗ, где правительство доразмещало долговые инструменты», — отметил эксперт.

Мировой валютный рынок 16 ноября, возможно, возьмет паузу прежде, чем продолжить начатое в среду движение на ослабление доллара США. На российском рынке это выразится в дальнейшем ослаблении рубля, при этом против ееро позиции будут теряться сильнее.

«Возможное движение котировок на нефть в сторону небольшого роста, скорее всего, не окажет воздействия на локальных валютных игроков и не сможет заставить рубль укрепить свои позиции», — пояснил Дьяченко.

По его мнению, баланс спроса и предложения валюты в России сейчас не на стороне рубля, поэтому чудес ждать не стоит. Конечной целью рубля на перспективу IV квартала остается 65 рублей за доллар.

«Цели по евро могут быть существенно пересмотрены, когда едина валюта преодолеет уровень 1,21 против доллара США», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль выдохнул, но риски остаются