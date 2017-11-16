Рубль выдохнул, но риски остаются

Москва, , 10:14 — REGNUM Рубль немного выдохнул 15 ноября, хотя не смог укрепиться, а лишь закрыл гэп, образовавшийся на старте торговой сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Таким образом, доллар, который в моменте достигал максимума начала августа на отметки 60,35 руб., закрылся над уровнем 60 руб. Евро/доллар, коснувшись области 70,50 руб., откатилась, но финишировала выше цены закрытия во вторник, не закрыв утренний разрыв», — привел цифры эксперт.

Нефть вела себя сдержанно и даже немного подорожала, что несколько ослабило давление на российскую валюту. Помогло также по-прежнему неуверенное поведение доллара, а также начало налогового периода, хотя более ощутимый эффект с этого фронта придется на следующую неделю. Но все это лишь локальные факторы, притормозившие распродажи, тогда как фундаментальные сигналы по-прежнему не сулят рублю ничего хорошего.

«Подтверждением бегства спекулянтов из некогда более привлекательных ОФЗ стал аукцион Минфина, которому вот уже вторую неделю кряду не удалось разместить предложенные бумаги в полном объеме — при предложении в 20 млрд рублей были размещены облигации лишь на 14 млрд рублей», — пояснил Ковалев.

По его словам, продавцы рубля и нефти взяли паузу, но риски для обоих активов остаются высокими. Несмотря на то, что фундамент на рынке черного золота в последнее время улучшился, Brent не дают покоя американские сланцевые производители, которые на волне недавнего удорожания энергоносителей принялись активнее наращивать добычу.

«Минэнерго США подтвердило рост запасов черного золота, хотя и в гораздо меньших объемах, чем показала оценка API, что и обусловило некоторое облегчение и частичные покупки. Но для сохранения текущих позиций и попыток восстановления потребуется свежий катализатор роста в случае с нефтью и внушительный виток продаж доллара», — считает эксперт.

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