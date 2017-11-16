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В Хабаровском крае могут создать четвёртую ТОР

Экономика

Якорный резидент подтвердил свои намерения

Хабаровск, 16 ноября 2017, 09:45 — REGNUM  В Верхнебуреинском районе Хабаровского края может быть создана территория опережающего развития. Власти рассчитывают получить положительное решение на заявку в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным регионального правительства, в настоящее время специалисты оформляют соответствующую заявку. Власти получили подтверждение от лесоперерабатывающей компании о намерении стать якорным инвестором ТОР.

«Рассчитываем в 2018 году получить положительное решение», — прокомментировал губернатор Вячеслав Шпорт процедуру оформления заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития, три из них находятся в Хабаровском крае. С резидентами ТОР и свободного порта Владивосток подписано свыше 560 соглашений на реализацию проектов стоимостью 2,4 трлн рублей.

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Территории опережающего социально-экономического развития

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