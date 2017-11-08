Госдума продлила льготный налоговый период для ТОР и порта Владивосток

Москва, , 10:48 — REGNUM Правительственный закон, вводящий льготный порядок налогообложения для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, Госдума приняла в третьем, решающем чтении, передает корреспондент 8 ноября ИА REGNUM.

Нововведение коснется резидентов, которые в течение последних трех лет не получали прибыль от своей работы на территории свободного порта Владивосток или ТОР. Сегодня им разрешается не уплачивать налог на прибыль организации за первые три года работы. По новым правилам, льготное налогообложение будет зависеть от того, какой размер инвестиций резидент вложил в проект.

Теперь инвесторы, которые направили в проекты на территории ТОР и свободного порта Владивосток 500 млн рублей и выше, могут не уплачивать налог на прибыль организации первые пять лет. Те резиденты, которые вложили в проекты ТОР или порта Владивосток более 1 млрд рублей, смогут пользоваться нулевой ставкой в течение шести лет. Если же размер инвестиций превышает 100 млрд рублей и больше, то льготный период продлится девять лет.

В ходе обсуждения документа в первом и втором чтении, Минфин отмечал, что из-за продления льготных периодов в федеральном бюджете появятся выпадающие доходы. Впрочем, как отмечал замминистра финансов Илья Трунин, масштабы деятельности в ТОРах, и в свободном порту Владивосток не настолько масштабны, чтобы говорить о больших объемах выпадающих доходов.