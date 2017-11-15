Молодые профессионалы будут стажироваться в ведущих компаниях РФ

Москва, , 23:52 — REGNUM По итогам олимпиады студентов «Я — профессионал» более тысячи победителей и призеров попадут на стажировки в лидирующие компании России.

Об этом рассказали участники встречи представителей банковского сектора с организаторами олимпиады «Я — профессионал» 15 ноября на площадке Высшей школе экономики.

«Олимпиада «Я — профессионал» станет платформой для успешного старта карьеры. Благодаря этому проекту более тысячи молодых специалистов получат реальную возможность попробовать себя в деле. Во время прохождения стажировок они поймут, каковы требования ведущих работодателей, и смогут применить полученные знания в дальнейшей практике», — рассказала руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Вопрос о стажировках и опыте, который обретут участники олимпиады, стал одним из ключевых на встрече специалистов в области кадровой политики Сбербанка, Альфа-Лаборатории, управления обучения и развития персонала ВТБ.

Важный момент дискуссии касался темы компетенций, знаний и навыков, необходимых студентам и выпускникам вузов, чтобы оказаться «в рынке» и построить карьеру в банковском секторе.

«В течение всего года мы принимаем на стажировки ребят по различным направлениям. Есть определенный набор компетенций, которыми должен обладать любой специалист, работающий в отрасли: программирование, аналитические навыки, знание математики, владение одним или несколькими иностранными языками. Мы надеемся, что олимпиада позволит нам привлечь самых талантливых ребят, которые хорошо ориентируются в компьютерных технологиях, умеют работать с данными и управлять результатом», — прокомментировала предмет дискуссии исполнительный директор управления привлечения и отбора талантов Сбербанка Софья Черногорцева.

Участники встречи также говорили о том, делать ли вузам акцент при подготовке студентов на фундаментальные знания или на прикладные компетенции, связанные с новыми информационными технологиями, которые все активнее внедряются в финансовой отрасли в последние годы. Вместе с этим происходит и переоценка требований, предъявляемых к специалистам. Разработка и применение новых технологий невозможны без привлечения молодых специалистов. Участники олимпиады принадлежат к новому поколению, которое уже сейчас отвечает актуальным требованиям. Задача олимпиады — сделать так, чтобы крупные компании, которые влияют на развитие различных сфер экономики, и талантливые молодые специалисты нашли друг друга.

«Как работодатель, мы хотим видеть людей, которые обладают умениями коммуницировать, работать в команде, обновлять знания и развивать компетенции, базу которых заложили преподаватели вузов. Помимо этого, каждый молодой специалист должен выстраивать индивидуальную модель своего развития, личную траекторию развития, которая будет строиться с учетом его ожиданий и выбора карьеры. Одним из этапов в этом плане может быть как раз участие в профильной олимпиаде «Я — профессионал», — сформулировала позицию отрасли Ирина Пронина, начальник управления обучения и развития персонала ВТБ.

Кроме того, представители отрасли ответили на вопрос, зачем банкам поддерживать олимпиаду «Я — профессионал». Они пришли к единодушному выводу о том, что участие в организации олимпиады даёт крупным работодателям возможность познакомиться с молодыми специалистами различных профилей со всей страны и в перспективе пригласить лучших из них на работу. А для талантливых студентов это возможность заявить о себе и выполнить реальные проектные задачи в одной команде с лучшими профессионалами страны.

«Альфа-Банк убежден, что стажировка должна быть наполнена задачами, при выполнении которых студент сможет прочувствовать собственную ответственность за результат и значимость для рабочих процессов внутри компании. Мы хотим, чтобы на стажировке студент мог попробовать себя в деле и с нуля реализовать пусть небольшой, но собственный проект. По статистике нашего банка многие студенты досрочно завершают стажировки, и получают предложение о постоянном трудоустройстве», — сказала Людмила Самойлова, руководитель направления бренда работодателя Альфа-Банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студенческая олимпиада «Я — профессионал» призвана выявить самых талантливых и амбициозных молодых людей, и в том числе, интегрировать их в современную систему банкинга для ее усовершенствования.

По замыслу организаторов, для всех участников проект станет «социальным лифтом» в широком смысле: это не только шанс получить хорошую работу по специальности в крупной компании, но и возможность продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре крупнейших вузов России, поступив туда с высшим баллом.

Всего в олимпиаде 27 направлений для студентов гуманитарных, естественнонаучных и технических специальностей. В разработке заданий по каждому направлению участвуют представители российских компаний. Все задания имеют практический характер и призваны максимально выявить компетенции участников.

Победители и призёры олимпиады (25% от общего числа участников) будут включены в национальную базу «Молодые профессионалы» и получат возможность поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны с высшим баллом. Лучшие из них будут отмечены денежными премиями.

Напомним, проект «Я — профессионал» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.

«Чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами», — подчеркнул на встрече с избранными главами регионов Президент РФ Владимир Путин.

Уже спустя месяц, 21 октября, на пресс-конференции с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко было объявлено о запуске открытой платформы «Россия — страна возможностей». На платформе осуществляется отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

Олимпиада «Я — профессионал» — часть открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов «Россия — страна возможностей» рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников. Они обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.

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