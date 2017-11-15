Олимпиада «Я – профессионал»: более 50 тысяч заявок за первую неделю

Москва, , 22:07 — REGNUM «Наиболее популярные, по данным на 15 ноября, направления: компьютерные науки, математика, менеджмент, психология и экономика. Будем следить, как изменится этот рейтинг в дальнейшем. И напоминаем, что каждый участник на отборочном онлайн этапе может попробовать свои силы в любом количестве направлений», — отмечает руководитель проекта Валерия Касамара.

К олимпиаде присоединяются все регионы страны. За прошедшую неделю заявки для участия поступили из более чем 550 населенных пунктов России, и это число увеличивается с каждым днем. Лидерами по количеству участников на данный момент являются Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Краснодар и Екатеринбург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация участников стартовала 7 ноября, а ее активный этап продлится до 5 декабря. Заявки принимаются на сайте проекта. Там же можно узнать о каждом из 27 треков олимпиады.

Для авторизованных участников на портале уже доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям. В зависимости от направления они отличаются по формату и времени, дающегося на их выполнение.

Отборочный этап олимпиады пройдет в начале декабря в режиме онлайн. Участники, продемонстрировавшие в нем высокие результаты, выйдут в заключительный этап, который состоится 27−30 января в очном формате.

На него также могут попасть студенты, не участвовавшие в отборочном этапе. Для этого им необходимо иметь не менее двух сертификатов, подтверждающих оценки «хорошо» и/или «отлично» за прохождение онлайн-курсов по выбранному направлению.

Полный перечень онлайн-курсов, которые позволят участникам пройти в заключительный этап, доступен на сайте проекта.

Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны, в первую очередь, на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры.

Именно эти категории студентов поборются за призы: денежные премии, поступления в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов с максимальным баллом, стажировки в государственных и частных компаниях-лидерах российской экономики и профили в закрытой базе «Молодые профессионалы», доступной рекрутерам крупнейших компаний.

При этом вне конкурса в олимпиаде может принять участие любой желающий. Все участники по итогам олимпиады получат сертификаты, которые смогут использовать в своих портфолио. А студенты младших курсов, благодаря участию в проекте, получат представления о реальных требованиях работодателей.

Еще одна возможность для участников олимпиады — посещение зимних школ в феврале. На них организаторы пригласят студентов, которые покажут высокие результаты на первом этапе и пройдут дополнительный отбор. Участников зимних школ ждет насыщенная образовательная программа — лекции и мастер-классы от ведущих российских экспертов в различных профессиональных областях. Они узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей.

На страницах проекта в социальных сетях пользователи могут найти образовательный контент от ведущих российских вузов и компаний, в том числе и видеолекции ученых и работодателей. Они расскажут о специфике разных специальностей и дадут советы будущим профессионалам. Такой материал будет полезен не только студентам, но и всем, кто нацелен на собственное развитие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студенческая олимпиада «Я — профессионал» — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

Олимпиада «Я — профессионал» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов: «Чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что (…) лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами». (21.09.2017 встреча Президента РФ с избранными главами регионов).

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В середине октября на пресс-конференции с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко было объявлено о запуске открытой платформы «Россия — страна возможностей».

На платформе проходит отбор, экспертиза и, а затем и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.

Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.