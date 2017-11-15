Минпромторг РФ вступит в банкротное дело завода из Казани

Казань, , 15:43 — REGNUM Минпромторг РФ в качестве третьего лица привлекут в дело о банкротстве старейшего химического завода Казани. Рассмотрение иска о банкротстве АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК), чьи финансовые проблемы «утянули на дно» банк «Спурт», в очередной раз отложено. Заседание суда перенесено на 7 декабря в связи с тем, что межведомственной рабочей группой принято решение о включении АО в перечень стратегических предприятий, но подтверждающие документы пока не предоставлены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Представитель предприятия пообещал, что протоколы совещания и иные документы будут представлены в установленном законом порядке, и попросил привлечь в качестве третьего лица без самостоятельных требований в дело Министерство торговли и промышленности РФ. Суд удовлетворил оба ходатайства. Кроме того, застопорился и отдельный иск Внешэкономбанка, поданный 26 сентября 2017 года в Арбитражный суд РТ. Информации по его принятию к производству в базе суда нет. Объём претензий истца — 3,7 млрд рублей.

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Финансовую ситуацию завода косвенно можно проследить по суммам исков, предъявляемых к нему, с учётом, что суд является последней инстанцией для взыскания задолженности. 14 ноября 2017 года министерство лесного хозяйство РТ обратилось в суд с требованием взыскать с КЗСК всего 29,34 тыс. рублей. Дело пока не принято к производству.

Проявляют судебную активность в адрес предприятия и поставщики коммунальных ресурсов. 3 ноября обратился в суд МУП «Водоканал», который пытается взыскать 525,6 тыс. рублей долга. Рассмотрение дела назначено на 29 ноября.

В сентябре 2017 года АО «Татэнерго» попыталось взыскать с КЗСК 8,35 млн рублей за поставленные услуги. Предприятие долги не отрицало, но и заплатить не могло, сославшись на кризисную ситуацию на предприятии. Дело пока на рассмотрении суда.

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Между тем в основном банкротном деле, где АО «КЗСК» самостоятельно пыталось себя обанкротить, подав соответствующий иск 4 мая 2017 года, также растёт список кредиторов. Соответствующие ходатайства подали уже пять компаний.

Поводом для обращения с иском о самобанкротстве послужила сумма долга чуть более 125,166 млн рублей. На сегодня АО, созданное в 1936 году и входящее в число ведущих в нефтехимической отрасли России, пытается вернуть часть средств, вступив в дело о банкротстве своей «дочки» с суммой претензий 15,3 млн рублей. Последняя, АО «КЗСК-Силикон» (доля КЗСК — 22,6%), созданная на базе завода, в 2017 году была признана банкротом. «Дочерняя компания» создавалось в 2010 году под амбициозный проект — производственный комплекс метилхлорсиланов и продуктов их переработки, который должен быть стать первым подобным в СНГ. В его реализацию вовлекли даже правительство РФ, доля которого составила 48,95% акций, но уже включена в план приватизации на 2017—2019 годы. Неудача проекта по созданию химкомплекса связана с его удорожанием и нехваткой средств. Под него были набраны кредиты, которые теперь Внешэкономбанк и пытается вернуть.

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Пострадал от участия в этой «стройке века» и обанкроченный в конце сентября 2017 года банк «Спурт», четыре представителя топ-менеджмента которого входят в Совет директоров КЗСК.

ЦБ РФ, отзывая у банка лицензию в конце июля 2017 года, отметил, что причина его проблем скрыта в низкой диверсификации активов, так как существенная часть кредитного портфеля направлялась на финансирование инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий. А последние находились в критическом финансовом положении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правления «Спурта» Евгения Даутова в уставном капитале КЗСК имеет 30,05%, а через подконтрольную ей компанию (ООО «Газ-маркет») ей принадлежат ещё 19,9%.

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