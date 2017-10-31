Банк «Спурт» из Казани считает кредиторов: реестр закроют 6 декабря

Казань, , 05:08 — REGNUM Реестр кредиторов обанкроченного в конце сентября казанского банка «Спурт» будет закрыт 6 декабря 2017 года. К концу октября конкурсному управляющему предъявили долги 1 557 кредиторов, которым задолжали свыше 1,631 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Долги банка, если ориентироваться на баланс, составляют свыше 12,403 млрд рублей. Из них 1,121 млрд рублей — это обязательства перед физлицами и индивидуальными предпринимателями. При этом балансовая стоимость активов банка к началу октября 2017 года за вычетом резерва средств составляла 6,414 млрд рублей, из которых на ссудную задолженность приходится 2,145 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временная администрация для банка была определена ЦБ РФ в конце апреля 2017 года. Предполагалось, что «Спурту» помогут избежать банкротства, для этого управлять им госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» должна было до конца октября. Но уже 21 июля у «Спурта» отозвали лицензию с формулировкой, что размер уставного капитала снизился ниже минимального значения. Среди основных причин финансовых проблем банка — финансирование проектов компаний, подконтрольных акционеру «Спурта», состояние которых было оценено как критическое.

Речь идёт о кредитовании АО «КЗСК-Силикон», которое было создано для строительства химического завода, анонсированного как единственного в своём роде в СНГ. В числе должников банка также и АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК). В отношении АО «КЗСК-Силикон» судом уже введена первая ступень банкротства — наблюдение. Иск АО «КЗСК» о собственном банкротстве на стадии рассмотрения, но возможно старейшему предприятию Казани удастся не дойти до официального признания несостоятельности. В начале октября 2017 года профильным федеральным ведомством было принято решение о включении завода в российский стратегический список. Между тем, в начале октября Внешэкономбанк обратился в Арбитражный суд Татарии с аналогичным иском. Он потребовал признать АО «КЗСК» банкротом и предъявил долг в размере более 3,7 млрд рублей. Дело пока не рассмотрено.

АКБ «Спурт» признан банкротом и конкурсное производство в отношении него продлится один год. Следующее заседание Арбитражного суда Татарии состоится 26 сентября 2018 года.

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С АО «КЗСК» банк «Спурт» связан посредством Совета директоров, где из семи участников четыре — руководящие лица банка. Кроме того, председатель правления «Спурта» Евгения Даутова владеет в АО косвенно и лично более 49,9%.

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