Банк «Спурт» пробует вернуть кредит: недостроенный завод из Казани

Казань, , 14:26 — REGNUM «Лопнувший» банк «Спурт» из Казани планирует войти в состав кредиторов уникального химпредприятия, на строительство которого он выдал миллиардные кредиты, но работы так и не были завершены. Соответствующее требование о включении в реестр кредиторов банком заявлено, но пока судом не рассмотрено, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

География кредиторов АО «КЗСК-Силикон» растёт, как и долги, прибавляющиеся десятками миллионов рублей. Определением Арбитражного суда Татарии от 28 июля 2017 года третьим лицом без самостоятельных требований в дело о банкротстве вступило ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области. Ведомство будет представлять интересы страны в этом деле, так как доля акционера в лице государства составляет 48,95%. Финансовая сумма претензий госоргана, заявленная в ходатайстве, составляет 41 401 275,42 рубля.

Кроме того, за июль свои требования к обанкротившемуся предприятию заявил десяток компаний из Москвы, Казани, Перми, Кирова и Екатеринбурга.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «КЗСК-Силикон» было создано в 2010 году на базе АО «Казанский завод синтетического каучука» для строительства производственного комплекса метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Поддержку проекту оказали правительства РФ и республики. В октябре 2013 года компанией было получено разрешение на строительство завода — первого подобного для СНГ.

Проект должны были реализовать на территории АО «Казанский завод синтетического каучука» и сдать в эксплуатацию в конце 2015 года. Его стоимость оценивалась в 9,8 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей по кредиту на 12 лет выделил Внешэкономбанк. Ещё 800 млн рублей в рамках федеральных программ добавили из бюджета страны, а 1,65 млрд рублей — вложения самого предприятия. В срок завод построен не был из-за удорожания проекта и последующего недостатка финансирования.

В октябре 2016 года Минэкономразвития РФ предложило включить 48,95% акций АО «КЗСК-Силикон» в план приватизации на 2017−2019 годы. Правительство РФ постановлением от 8 февраля 2017 года утвердило эту инициативу.

Согласно информации из базы юрлиц, 22,6% данной компании принадлежит АО «Казанский завод синтетического каучука». В числе аффилированных лиц последнего — председатель правления ПАО Банк «Спурт» Евгения Даутова и ряд руководящих сотрудников банка.

Из сообщений казанских изданий известно, что банк выдавал кредиты двум заводам и их общая сумма в районе 8 млрд рублей.

Добавим, с 28 апреля 2017 года банк из-за проблем с финансовой устойчивостью находился под временным управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Срок управления — шесть месяцев. Приказом Банка России от 21 июля 2017 года у ПАО АКБ «Спурт» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

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Отзыв лицензии и прекращение деятельности ЦБ РФ обосновал неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2%. Кроме того, у банка размер собственных средств снизился ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату регистрации кредитной организации.

Управлять ПАО АКБ «Спурт» до назначения конкурсного управляющего в рамках ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или до назначения ликвидатора в рамках ФЗ «О банках и банковской деятельности» будет временная администрация. На момент публикации в базе арбитражных судов страны иска о банкротстве ПАО АКБ «Спурт» не было. Между тем процедуру финансового оздоровления с привлечением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и кредиторов банка ЦБ РФ признал экономически нецелесообразной «ввиду крайне низкого качества активов, величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание неспособность кредитной организации обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов».

«Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — сообщает регулятор, уточняя, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски.

Проведя обследование финансового состояния банка, временный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», пришёл к выводу о полной утрате собственного капитала АКБ «Спурт».

"Сложившаяся ситуация является следствием низкой диверсификации активов кредитной организации — значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое», — уточняется в сообщении регулятора.

По информации ЦБ РФ, в списке лиц, под контролем или значительным влиянием которых находится АКБ «Спурт», — Европейский банк реконструкции и развития с долей 28,25%, ООО «Газ-маркет» с долей 19,84%. Единственным участником последнего является председатель правления ПАО АКБ «Спурт» Евгения Даутова, личная доля которой в банке равна 10,16%. Также в списке крупных аффилированных лиц банка — ООО «Бистэль» с долей 10%, ООО «Газ-трейд» с долей 8,44% и ПАО «Нижнекамскнефтехим», имеющий долю 5,05%.

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